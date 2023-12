Otpjevao je božićni hit, a i umro na Božić: Ovo su najpoznatije pjesme Georgea Michaela...

Nakon što je napustio srednju školu, George Michael je uz prijatelja Andrewa Ridgeleya osnovao bend 'Executive'. Uspjeh nije dugo potrajao, duo je održao samo nekoliko koncerata prije nego što se raspao.

Međutim, Michael i Ridgeley su sklopili ugovor s izdavačkom kućom Innervision Records te postali poznati kao Wham!. Uz dobar izgled i neupitan talent bend je ubrzo stekao brojne obožavatelje, među kojima su se isticale one ženskoga spola.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Michael, koji je bio glavni pjevač i tekstopisac grupe, odlučio se osamostaliti kao glazbenik te je izbacio 'Faith', debitantski album kojim je postigao svjetski uspjeh. Album je prodan u više od 25 milijuna primjeraka diljem svijeta te je osvojio Grammy za album godine 1988.

Priznao da je homoseksualac nakon incidenta

Godine 1998. pjevač je bio uhićen nakon što je uhvaćen s muškom prostitutkom u jednom WC-u u Los Angelesu. Nakon incidenta, priznao je da je homoseksualac. Nekoliko godina kasnije ponovno je uhićen zbog sumnje da posjeduje ilegalne droge. Tada je izjavio da je 'sam sebi kriv za to, kao i obično'.

Njegovi prijatelji svojedobno su izjavili kako je Michaelov dom bio 'palača besplatnoga seksa i besplatne droge', a kada bi izlazio iz kuće, samo bi išao u potragu za seksom.

Pjevač je 13 godina bio u vezi s Kennyjem Gossom, no prekinuli su 2009. godine. Zatim je ušao u vezu s frizerom Fadijem Fawazom s kojim je bio sve do svoje smrti.

Na božićno jutro ga pronašao partner

Michael je preminuo 25. prosinca 2016. u dobi od 53 godine. Obdukcija je kasnije otkrila da je umro zbog bolesti srca i jetre. Njegov partner Fawaz pronašao ga je u njegovom domu blizu Londona na božićno jutro.

Foto: © Mario Anzuoni / Reuters

Nakon njegove smrti, mnoge dobrotvorne organizacije i pojedinci objavili su na društvenim mrežama o njegovim velikodušnim filantropskim djelima i kako je često anonimno donirao svoje vrijeme i novac.

Unatoč brojnim skandalima koji su ga pratili kroz život, glazbenika svijet najviše pamti po bezvremenskim hitovima koje je ostavio iza sebe, a ovo su neki od njih.

'Last Christmas'

'Wake Me Up Before You Go-Go'

'Faith'

'Careless Whisper'

'Everything She Wants'

'Freedom'

'I Knew You Were Waiting'

'Don't Let the Sun Go Down On Me'

'I Want Your Sex'

'Fastlove'