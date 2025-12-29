Otto Grundmann i Endrina Muqaj u finalu Masterchefa!

U finale MasterChefa idu Otto Grundmann i Endrina Muqaj, dok se Antonija Rittuper od natjecanja oprostila nakon iznimno zahtjevnog polufinalnog kuhanja koje je do kraja testiralo granice znanja, fokusa i organizacije svih kandidata.

Na početku polufinalnog izazova, kandidati su dobili recepte za jela koja su pripremila sva tri člana žirija, a zadatak im je bio što vjernije replicirati njihove tanjure. Prvo jelo, amuse-bouche chefa Stjepana, predstavljalo je Dalmaciju u tri mala zalogaja: dekonstrukciju soparnika, riblji zalogaj te mesni zalogaj tingul u varijanti s prepelicom.

Hladno predjelo pripremio je Mario, pod nazivom 'Zagrebački vrt', dok je chef Goran donio 'Slavonsku šumu', odnosno jelena à la Wellington.

Kako se kuhanje približavalo kraju, atmosfera je postajala sve napetija, a posljednje minute bile su obilježene napetom borbom s vremenom. Antonija je otvoreno govorila o situaciji u kojoj se našla:

- Osjećam samo jednu veliku prazninu u glavi. Gledam samo radnu jedinicu i zamišljam je li ovo stvarno bilo kuhanje u polufinalu - rekla je te se ispričala svom mentoru, chefu Stjepanu koji joj je odgovorio riječima podrške:

- Dala si svoj maksimum. Bit ću uvijek ponosan na tebe jer si dala svoj maksimum - dodavši kako je zadatak bio iznimno težak i osmišljen da testira njihove krajnje granice.

Ni drugi kandidati nisu skrivali koliko im je ovaj izazov bio zahtjevan.

- Ovo je bilo teže nego što sam očekivao. Treba biti realan, ovo je ozbiljna priča - rekao je Otto koji je od tri tanjura najzadovoljniji bio s Wellingtonom. Endrina je iscrpljenost opisala bez zadrške:

- Kao da me pregazio cijeli vozni park - priznala je, dodajući da nije uspjela dovršiti sve komponente.

Posebno zahtjevnim pokazao se amuse-bouche kojega ni jedan kandidat u zadanom vremenu nije uspio izvesti bez greške. Antonija je iskustvo zaključila riječima:

- Ovo je bio najteži test mog života.

Nakon zbrajanja svih ocjena donesena je odluka da Otto i Endrina idu dalje. Endrini je bilo izrazito teško zbog Antonijinog odlaska te se prisjetila trenutka kada ju je prvi put gledala s galerije i rekla:

- Ona je zasjala. Kako barata sa svime, stvarno si stvorena za kuhinju... Od prvog dana sam ti se divila koliko voliš to što radiš u kuhinji.

Chef Stjepan dodatno ju je ohrabrio:

- Uvjeren sam da ti nije potrebna MasterChef titula da bi napravila sve ono što bi htjela.

Antonija je svoj put zaokružila snažnom porukom:

- Tek sam sada svjesna koliko su veliki ovi moji snovi. Ja stvarno volim kuhati. Moja iskra će se tek rasplamsati.

S Antonijinim odlaskom iz MasterChefa, u igri za pobjedu ostala su samo dva kandidata, a tko će od njih osvojiti titulu MasterChefa osme sezone, ne propustite pogledati u napetom finalu.