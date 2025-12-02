Obavijesti

VELIKE RAZLIKE

Ottov tim izgubio: 'Od sedam gastroduela Otto je izgubio šest, on nije timski igrač'

Foto: NOVATV

Crveni tim predvođen Ottom, u kojem su bili Krunoslav, Antonija, Jurica i Mark izgubio je u gastroduelu od plavog tima kojeg su činili Egon, Barbara i Endrina, na čelu s Renatom

U završnici zahtjevnog kulinarskog dvoboja u MasterChefu, žiri je nakon kušanja svih pripremljenih pladnjeva donio odluku o tome koji je tim bio slabiji i time će svoje članove morati nominirati za stres test. Crveni tim predvođen Ottom, u kojem su bili Krunoslav, Antonija, Jurica i Mark izgubio je u gastroduelu od plavog tima kojeg su činili Egon, Barbara i Endrina, na čelu s Renatom. 

Tijekom procjene jela, žiri je u više navrata upozorio na propuste, a Otto je na kraju istaknuo da nije razumio zadatak. U jednom je trenutku Stjepan rekao crvenom timu: „Kako niste svjesni da ste puno, puno lošije odradili zadatak,“ dok je Goran naglasio tehnički problem: „To da nešto nisi razumio ne drži vodu. Kako nisi shvatio da si servirao potpuno sirovog jastoga?“ Upravo je to bila jedna od glavnih grešaka koja je utjecala na ukupnu ocjenu. 

Foto: NOVATV

Nakon proglašenja, članovi slabijeg tima morali su prihvatiti kritiku. Antonija je otvoreno priznala: „Ja sam shvaćala zadatak, ali osmišljavanje monoporcija je bilo krivo i u kaosu organizacije to nismo dobro odradili.“ Renata je u analizi prokomentirala vođenje tima riječima: „Od sedam gastroduela Otto je izgubio šest, to je pokazatelj da nije timski igrač.“ Time je stavila naglasak na kontinuirani problem koji se protezao kroz više izazova. 

GASTRO OKRŠAJ Najteži timski zadatak dosad u MasterChefu: 'Razvalit ću Otta'
Najteži timski zadatak dosad u MasterChefu: 'Razvalit ću Otta'

Žiri se osvrnuo i na koncept jela tijekom prezentacije. Stjepan je pitao: „Gdje je treća zvijezda?“ nakon što je najavljeno da će se na tanjuru naći tri ključne komponente. Iako je Otto odgovorio da je riječ o koštanoj srži, rakovici i škampu, Stjepan je zaključio: „Ja ne znam jesam li lud, kad si rekao tri, mislio sam da imaš tri, ali vidim dvije.“ To je dodatno pojasnilo zašto jelo nije zadovoljilo zadane standarde. 

Foto: NOVATV

Povrh svega, situaciju je obilježila i atmosfera unutar skupine. Antonija je izjavila: „Mislila sam da je Otto oštar i organiziran vođa, ostala sam razočarana.“ Nakon završne odluke postalo je jasno tko će se suočiti sa stres testom, pa tako Krunoslava, Juricu, Marka, Otta i Antoniju čekaju nominacije koje će definirati daljnji tijek natjecanja. 

