Najteži timski zadatak dosad u MasterChefu: 'Razvalit ću Otta'

U MasterChefu u nadolazećem kuharskom okršaju deset najboljih natjecatelja naći će se pred najzahtjevnijim timskim zadatkom do sada. Žiri u sastavu chefova Gorana Kočiša, Marija Mihelja i Stjepana Vukadina odlučit će da će vođe u ovom gastroduelu biti Otto i Renata.

Foto: NOVA TV

Budući da neće birati članove tima prema vlastitim željama, već će imena izvlačiti iz posude, na samom početku vladat će doza neizvjesnosti. Otto će tako dobiti Krunoslava, Antoniju, Juricu i Marka, dok će Renata predvoditi Selmu, Egona, Barbaru i Endrinu.

Foto: NOVA TV

- Razvalit ću Otta sigurno jer on ponekad voli malo podcjenjivati ljude, pa čisto da mu pokažem da možda to ne bi trebao raditi - najavit će sa smiješkom Renata.

Foto: NOVA TV

Zadatak koji će timovi dobiti bit će inspiriran prestižnim Bocuse d'Orom, kulinarskim natjecanjem koje se smatra svojevrsnim 'Oscarom' visoke gastronomije. Od natjecatelja će se tražiti da u 150 minuta pripreme tri izložbena pladnja, svaki s tri komponente u tri slijeda: hladno jelo, predjelo i desert.

- Vremena je puno, nadam se da ćemo uspjeti - reći će Jurica dok timovi budu analizirali kako pristupiti ovom zadatku. Otto će dodati: 'Nadam se da ćemo odraditi dobar posao.'

Foto: NOVA TV

Pred natjecatelje će stići i posebno iznenađenje: njihova jela doći će kušati chefska imena koja imaju iskustva na Bocuse d'Oru - Zlatko Novak i Marin Pozder. Njihova prisutnost dodatno će naglasiti važnost zadatka koji se očekuje od oba tima.

Antonija će istaknuti da izazov neće biti nimalo jednostavan: 'Ne očekujem ništa manje nego neku gala večeru. Bit će skupih namirnica više nego ikad.'

Renata će, pak, uz dozu autoironije izjaviti: 'Valjda ću znati kuhati u top deset.' Neizvjesnost će porasti kad vođe timova odluče da se u početnoj fazi neće odmah uključiti u rad na radnim jedinicama nego će kuhanje svojih timova promatrati s galerije.

Foto: NOVA TV

Pod pritiskom vremena, kompliciranih tehnika i prezentacije, svaki izbor koji će natjecatelji napraviti mogao bi im olakšati ili otežati put prema završnici. Kad sve bude gotovo, žiri će ocijeniti koja se skupina snašla bolje, a kojoj će se otvoriti put prema stresnom izazovu.

No koji će tim izgubiti u ovom izazovu ostat će nepoznato do samoga kraja, zato ne propustite novu epizodu MasterChefa večeras na Novoj TV!