Otvaraju kina nakon 5 mjeseci

Kapacitet dvorana će biti limitiran, a on line sustav prodaje ulaznica i blagajne automatski će blokirati prodaju jednog sjedala između dvije različite grupe gledatelja

<p>Pet mjeseci od zatvaranja uslijed pandemije korona virusa, multipleks kina Blitz-CineStar od četvrtka, 20. kolovoza, ponovno otvaraju svoje dvorane uz poštivanje preporuka nadležnih tijela za kinoprikazivačku djelatnost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Premijera filma na Tuškancu</strong></p><p>Kako se ističe u priopćenju, najveći domaći kinoprikazivač otvorit će napokon svoje dvorane nakon što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, uz suradnju s Ministarstvom kulture i medija i Blitz-Cinestarom, pripremio odgovarajuće preporuke za poslovanje multipleks kina koje sigurnost posjetitelja i zaposlenika stavljaju na prvo mjesto i tako omogućuju opušteno uživanje u filmovima. Kino dvorane će biti otvorene uz sve potrebne mjere usmjerene na zaštitu zdravlja zaposlenika i posjetitelja kina, što podrazumijeva provedbu dezinfekcije te uspostavu novih higijenskih standarda, napominju iz Blitz-CineStara.</p><p>Planirane mjere nadopunjene su i najnovijim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za kinoprikazivačku djelatnost. Tako će kapacitet dvorana biti limitiran, a on line sustav prodaje ulaznica i blagajne automatski će blokirati prodaju jednog sjedala između dvije različite grupe gledatelja.</p><p>- Na taj će način posjetitelji koji žele i kupuju ulaznice zajedno, moći i sjediti zajedno, ali će od prvih susjeda biti odvojeni praznim sjedalom lijevo i desno - stoji u priopćenju. CineStar vodi računa i o rasporedu projekcija radeći veće razmake između početaka i završetaka filmova, kako bi se smanjio broj potencijalnih posjetitelja u lobbyjima, gdje je preporuka fizičke distance 1,5 metar.</p><p>Iz CineStara također najavljuju i neke novosti. Posjetitelje od 20. kolovoza u zagrebačkom CineStaru Arena očekuju potpuno preuređene Gold Class dvorane, dok je CineStar Joker u Splitu u cijelosti renoviran te će prvi na hrvatsko tržište donijeti novitete, 'KIDS dvoranu' s toboganom i igraonicom te 'Royal beds' udobne kožne ležajeve za dvoje koji će biti dostupni u svim dvoranama tog omiljenog splitskog kina.Također, za sve koji žele još bržu i sigurniju uslugu, CineStar od sada nudi mogućnost online kupnje hrane i pića istovremeno s kino ulaznicama, a koju će posjetitelji moći preuzeti na blagajni prije filma.</p><p>Za ponovni početak rada nakon petomjesečne stanke CineStar kina najavljuju bogat i uzbudljiv filmski program. U prvom tjednu nakon otvaranja, publika će moći pogledati nekoliko premijera: eksplozivni psihološki triler 'Bijesan' (Unhinged) s Oscarom nagrađenim <strong>Russellom Croweom</strong> u glavnoj ulozi, kao i beskrajno romantičnu i inspirativnu glazbenu priču 'Još uvijek vjerujem' (I Still Believe).</p><p>Za one najhrabrije tu je napeti horor 'Brahms: Dječak II' (Brahms: Boy II), dok su za najmlađu publiku u programu sinkronizirani animirani filmovi 'Naprijed' (Onward) i 'Kapetan Sabljozubi i magični dijamant' (Captain Sabertooth and the magic diamond). </p><p>Film s jednim od najizdašnijih budžeta ikad snimljen u Hollywoodu, dugoočekivani 'Tenet' koji potpisuje <strong>Christopher Nolan</strong>, u CineStar kina stiže 27. kolovoza, a tjedan uoči premijere filma fanovi će moći uživati u globalnom eventu obilježavanja desete godišnjice od prikazivanja Nolanovog filma 'Početak' (Inception).</p><p>Obiteljska sinkronizirana animacija 'Crvencipelica i 7 patuljaka' (Red Shoes and the Seven Dwarfs) u programu je od 27. kolovoza, dok u tjednu od 3. rujna CineStar najavljuje dugoočekivanu premijeru velikog Disneyjevog spektakla 'Mulan', te jezivi triler 'Antebellum' producenta filmova 'Get Out' i 'Us'.</p>