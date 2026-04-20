Otvoren 22. ZagrebDox uz film 'Sintetičko suosjećanje': Došao i Zoran Milanović sa suprugom

Filmom "Sintetičko suosjećanje" britanskog autora Marca Isaacsa, koji spajajući dokumentarac s fikcijom propituje fenomen umjetne inteligencije, u nedjelju je u kinima zagrebačkog Kaptol Boutique Cinema otvoren Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox.

Otvorenje 22. festivalskog izdanja okupilo je brojne uzvanike iz političkog i javnog života, među kojima je bio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović sa suprugom.

Zagreb: Predsjednik Milanović sa suprugom na otvorenju ZagrebDoxa 2026. i projekciji filma "Sintetičko suosjećanje" | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nenad Puhovski, osnivač i umjetnički direktor ZagrebDoxa, u svom se govoru prisjetio razgovora iz 1994. godine s jednim svojim studentom koji mu je, vrativši se s ratišta kao drugačiji čovjek, tiši, sporiji, praznog pogleda, rekao kako „ljudi ne umiru u slow motionu.”

„On tada nije znao za sve ono što se danas naziva umjetnom inteligencijom, lažnim vijestima, artificijelnom stvarnošću, no na najgori mogući način prepoznao je razliku između filma i stvarnosti”, dodao je.

Kako je objasnio, između dvije krajnosti iste stvarnosti zato su odlučili zaokružiti festival s dva filma, jednim koji će se baviti umjetnom inteligencijom i problemima koje ona donosi, te drugim, o ratu, gdje se "umire trenutno, bez slow motiona” i njegovim posljedicama, ne samo na ljude nego na sve što nas okružuje.

Izvršni direktor Hrvoje Pukšec izrazio je potporu kolegama s Festivala mediteranskog filma Split, koji, istaknuo je, nevjerojatno, ali istinito, ove godine nisu bili prepoznati od lokalnih vlasti.

Otvorivši Festival, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet čestitao je organizatorima na dugovječnosti, na 22 izdanja i oko tri tisuće filmova koje je vidjelo 400 tisuća ljudi. „Osim na brojkama treba čestitati na sadržaju koji mijenja naše živote i koji nas, poput dalekozora ili mikroskopa, vodi na putovanje iz ovih fotelja", rekao je.

Dodao je kako je ove godine napokon započeta obnova kina Europa, a uskoro kreće nabava za izvođača i obnova kina Tuškanca odakle je festival krenuo 2005. godine.

Redatelj Marc Isaacs predstavio je uoči projekcije film otvorenja, rekavši kako je prije dvije godine pogledao video napravljen umjetnom inteligencijom o čovjeku koji sjedi u kafiću i razmišlja, možda i o budućnosti, pa se on počeo pitati što budućnost nosi filmskim autorima. „Možda će to biti svijet u kojem neće biti bitan razgovor i susret sa stvarnim ljudima, a kamere više neće izlaziti u pravi svijet. Snimio sam ovaj film da potaknemo neka od tih pitanja”, poručio je.

U okviru festivala, koji traje do 26. travnja, prikazat će se 112 filmova u šesnaest programskih cjelina, izabranih između njih dvije tisuće prijavljenih.

U međunarodnoj konkurenciji je 20 filmova, većinom priča o ratu i njegovim posljedicama, traumama, migracijama, obiteljskih i društvenim odnosa, položaju žena, odnosu prema prirodi, radu i tehnologiji, a u regionalnoj njih 18 koji daju slojevit pogled na svijet obilježen krizama, promjenama i osobnim pričama koje ih nadilaze.

Uz međunarodnu i regionalnu konkurenciju ZagrebDox donosi niz drugih programa – Stanje stvari, Festivalski hitovi, Glazbeni globus, Factumentarci, Happy Dox, Biografski Dox, Audio Dox, Majstori Doxa, Teen Dox, Kontroverzni Dox, Green Dox, Dox otpora i Foto Dox.

Prikazat će se i retrospektiva švicarskog redatelja i producenta Christiana Freija, jednog od najinovativnijih i najuvjerljivijih glasova u suvremenom dokumentarnom filmu, a priređen je i bogat industrijski i edukativan dio kroz programe ZagrebDox Pro i DoXXL.