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BLUES SPEKTAKL

Otvoren je Jerry Ricks Blues na Maloj ljetnoj pozornici u Opatiji

Piše Maša Mai Čigir,
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Otvoren je Jerry Ricks Blues na Maloj ljetnoj pozornici u Opatiji
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Foto: PROMO
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Brojni posjetitelji uživali su u vrhunskom glazbenom programu i atmosferi koja je obilježila početak petodnevne manifestacije

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Jerry Ricks Blues Festival 2026., najveći blues festival u Hrvatskoj i regiji, otvoren je u srijedu navečer na Maloj ljetnoj pozornici u Opatiji, a već prve večeri bilo je jasno kako će ovogodišnje izdanje festivala nastaviti tradiciju okupljanja najboljih blues glazbenika i vjerne publike iz Hrvatske i inozemstva.

Foto: PROMO


Festival su otvorili talijanski sastavi Pussy Wagons i Mike Sponza Band, koji su svojim energičnim nastupima rasplesali okupljene te priredili večer ispunjenu vrhunskim bluesom. Publika je ispunila prostor Male ljetne pozornice, a brojni posjetitelji nisu odoljeli ritmovima bluesa pa su tijekom večeri zaplesali ispred pozornice.

Frontman sastava Pussy Wagons nakon koncerta nije skrivao zadovoljstvo prvim nastupom u Opatiji.

– Sjajno je nastupiti na ovom festivalu. Ovo mi nije prvi nastup, ali po prvi put nastupam u predivnoj Opatiji. Publika je bila fenomenalna i oduševljeni smo prijemom, kako publikom tako i organizacijom – poručio je.

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Oduševljenje festivalskom atmosferom podijelio je i jedan od najpoznatijih talijanskih blues glazbenika Mike Sponza, koji je istaknuo kako uvijek s posebnim zadovoljstvom nastupa na Jerry Ricks Blues Festivalu.

– Obožavam svirati na ovom festivalu. Atmosfera je uvijek posebna, publika izvrsna i drago mi je ponovno biti dio ove priče – rekao je Sponza.

Foto: PROMO


Prvu večer obilježila je iznimna posjećenost, pa se može reći kako je Jerry Ricks Blues Festival 2026. započeo pravom blues eksplozijom. Odlična atmosfera, vrhunski koncerti i rasplesana publika najbolja su najava onoga što posjetitelje očekuje tijekom sljedećih festivalskih dana. Slijede koncerti u Matuljima, Mošćeničkoj Dragi, Kastvu i Lovranu. Festival je brojnu publiku i odlično raspoloženje svih prisutnih nastavio i jučer u Matuljima, gdje je nastupio Jed Beckers te Riccardo Staraj s bendom, kojem se na Hammond orguljama pridružio Mauro Staraj.

Foto: PROMO


Danas, 24. srpnja, program se seli u Mošćeničku Dragu, gdje će publika uživati u nastupima mađarskog akustičnog trija Pilgrims, poznatog po interpretacijama pjesama Erica Claptona, te Max Dega Banda. Središnji događaj festivala održat će se 25. srpnja u Kastvu, kada će na pozornicu izaći legendarni gitarist Barry Finnerty, poznat po suradnji s Milesom Davisom, Taj Mahalom i grupom Blood, Sweat & Tears, te američki blues virtuoz Eric Sardinas, kojeg organizatori ističu kao najveću zvijezdu ovogodišnjeg izdanja.

Foto: PROMO


Festival će završiti 26. srpnja u Lovranu, gdje će nastupiti Laid Back Blues – The Low Riders, talijanski kantautor Marko Bartoccioni – Bartok te Michael Messer s projektom Chaz Jankel's Dance of Life, koji donosi spoj bluesa, soula, funka i rocka. Uz koncertni program, tijekom festivala održavaju se i blues radionice u Kastvu, organizirane u suradnji s brendom Thomastik-Infeld, a svi festivalski programi i ove su godine besplatni za posjetitelje.

- Prva večer festivala obilježena je iznimnom posjećenošću, pa se može zaključiti kako je ovogodišnji Jerry Ricks Blues Festival otvoren pravom blues eksplozijom. Od prvih taktova bilo je jasno da publiku tijekom sljedećih dana očekuje vrhunski glazbeni program - zaključili su umjetnički voditelji festivala Riccardo Staraj i Damir Halilić Hal.

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