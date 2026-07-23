Robert Finley otvara Thrill Blues

U petak navečer u gradskom parku u Trilju počinje deveto izdanje Thrill Blues Festivala, koje će tijekom dva dana okupiti vrhunska domaća i međunarodna imena blues scene. Ovogodišnje izdanje održava se pod motom "Moć zrelosti i snaga mladosti", a upravo će ga dva glavna izvođača najbolje utjeloviti.

Prvu festivalsku večer obilježit će nastup američkog soul i blues glazbenika Roberta Finleyja, jednog od najposebnijih izvođača današnje blues scene. Finley, rođen u Louisiani, veći je dio života proveo daleko od pozornica, radeći kao drvosječa i baveći se glazbom tek usput. Tek nakon što je zbog glaukoma u ranim šezdesetima gotovo izgubio vid, odlučio je u potpunosti posvetiti život glazbi i započeo je profesionalnu karijeru. Širu publiku osvojio je nastupom u showu "America's Got Talent", gdje je stigao do polufinala, a presudan trenutak dogodio se kad ga je otkrio Dan Auerbach iz grupe The Black Keys. Njihova suradnja rezultirala je nizom hvaljenih albuma, a Auerbach ga je nazvao jednim od najboljih soul pjevača današnjice.

Trilj: 8.Thrill Blues Festivall, 2. večer | Foto: Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL

Umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa prisjetio se svojedobno kako je Finleyja upoznao na jednom festivalu u Francuskoj, gdje su dijelili pozornicu. Ističe njegovu toplinu, neposrednost i snažnu scensku prisutnost te poručuje kako njegov glas nosi emociju koja rijetko koga ostavlja ravnodušnim.

U subotu će na festivalsku pozornicu stati Taj Farrant, mladi australski gitarist kojega mnogi smatraju jednim od najvećih talenata svoje generacije.

Farrant je pažnju privukao još kao dijete nastupom u “Australia’s Got Talent”, a danas iza sebe već ima međunarodnu karijeru i nastupe diljem svijeta. Surađivao je s glazbenim velikanima poput Santane i Buddyja Guya, a publiku osvaja impresivnom gitarističkom tehnikom, sigurnim nastupom i spojem bluesa i rocka u modernom ruhu. Upravo je on simbol festivalske “snage mladosti”, dok njegov nastup potvrđuje kako blues i dalje privlači nove generacije glazbenika. Uz dva glavna izvođača, posjetitelje očekuje bogat međunarodni program.

Trilj: Prva večer Thrill Blues Festivala | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Iz Italije stiže Marco Bartoccioni Trio, koji će predstaviti zvuk lap steel gitare, norveški duo Dr Bekker & Jolly Jumper donosi energičnu kombinaciju klavira i usne harmonike, dok će slovenski Wacky Blues Professors publiku rasplesati svojim blues-rock repertoarom. Snažan pečat festivalu dat će i domaći izvođači. Nastupit će Sunnysiders, duo Lima Wick & Stuttering Bob te makarski Beg, potvrđujući da hrvatska blues scena ima što ponuditi uz ugledna međunarodna imena.