Soul i blues glazbenik karijeru je stvarao uz Dana Auerbacha iz grupe The Black Keys, a sada stiže na Thrill Blues Festival
Robert Finley otvara Thrill Blues
U petak navečer u gradskom parku u Trilju počinje deveto izdanje Thrill Blues Festivala, koje će tijekom dva dana okupiti vrhunska domaća i međunarodna imena blues scene. Ovogodišnje izdanje održava se pod motom "Moć zrelosti i snaga mladosti", a upravo će ga dva glavna izvođača najbolje utjeloviti.
Prvu festivalsku večer obilježit će nastup američkog soul i blues glazbenika Roberta Finleyja, jednog od najposebnijih izvođača današnje blues scene. Finley, rođen u Louisiani, veći je dio života proveo daleko od pozornica, radeći kao drvosječa i baveći se glazbom tek usput. Tek nakon što je zbog glaukoma u ranim šezdesetima gotovo izgubio vid, odlučio je u potpunosti posvetiti život glazbi i započeo je profesionalnu karijeru. Širu publiku osvojio je nastupom u showu "America's Got Talent", gdje je stigao do polufinala, a presudan trenutak dogodio se kad ga je otkrio Dan Auerbach iz grupe The Black Keys. Njihova suradnja rezultirala je nizom hvaljenih albuma, a Auerbach ga je nazvao jednim od najboljih soul pjevača današnjice.
Umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa prisjetio se svojedobno kako je Finleyja upoznao na jednom festivalu u Francuskoj, gdje su dijelili pozornicu. Ističe njegovu toplinu, neposrednost i snažnu scensku prisutnost te poručuje kako njegov glas nosi emociju koja rijetko koga ostavlja ravnodušnim.
U subotu će na festivalsku pozornicu stati Taj Farrant, mladi australski gitarist kojega mnogi smatraju jednim od najvećih talenata svoje generacije.
Farrant je pažnju privukao još kao dijete nastupom u “Australia’s Got Talent”, a danas iza sebe već ima međunarodnu karijeru i nastupe diljem svijeta. Surađivao je s glazbenim velikanima poput Santane i Buddyja Guya, a publiku osvaja impresivnom gitarističkom tehnikom, sigurnim nastupom i spojem bluesa i rocka u modernom ruhu. Upravo je on simbol festivalske “snage mladosti”, dok njegov nastup potvrđuje kako blues i dalje privlači nove generacije glazbenika. Uz dva glavna izvođača, posjetitelje očekuje bogat međunarodni program.
Iz Italije stiže Marco Bartoccioni Trio, koji će predstaviti zvuk lap steel gitare, norveški duo Dr Bekker & Jolly Jumper donosi energičnu kombinaciju klavira i usne harmonike, dok će slovenski Wacky Blues Professors publiku rasplesati svojim blues-rock repertoarom. Snažan pečat festivalu dat će i domaći izvođači. Nastupit će Sunnysiders, duo Lima Wick & Stuttering Bob te makarski Beg, potvrđujući da hrvatska blues scena ima što ponuditi uz ugledna međunarodna imena.
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