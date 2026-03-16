Ovacije u Teatru Exit za hit s Broadwaya: Nisu imali mjesta za sve koji su htjeli doći...

Sve je bilo rasprodano, nevjerojatno je koliko smo zahtjeva imali. Morali smo postavljati dodatne stolice, ali svejedno nisu svi mogli ući, rekla nam je Katarina Madirazza o premijeri predstave "Prima Facie" prošle subote u zagrebačkom Teatru Exit.

Emotivna je to priča koja otvara pitanje prave i moći te osobnog integriteta. "Prima Facie" je "drama u čijem je središtu Tessa, ambiciozna i uspješna kaznena braniteljica s lakoćom pristupa obrani svake svoje stranke. Neočekivan događaj prisiljava je da se suoči s ograničenjima pravnog sustava u slučajevima seksualnog nasilja, otvarajući prostor u kojem se osobno iskustvo i emocije sudaraju sa zakonitostima pravne igre".

- Još smo na početku, mali smo teatar i ovo je stvarno velika stvar što smo napravili. Nismo očekivali ovakve reakcije, ljudi su se javljali i dan, dva poslije premijere i rekli nam da i dalje pričaju o predstavi. Nismo očekivali stajaće ovacije, to se ne događa tako često. Hvala i Teatru Exit uz čiju smo suradnju ovo sve i postigli - rekla nam je Katarina Madirazza, zaslužna za ideju i pokretanje ovoga projekta.

"Prima Facie" je višestruko nagrađivani kazališni hit s Broadwaya i West Enda. U Hrvatskoj verziji režiju potpisuje Anja Maksić Japundžić, a ulogu Tesse tumači Nataša Janjić Medančić.

- Prepuno gledalište i stajaće ovacije na kraju večeri nešto su o čemu svaki glumac sanja. Rad na ovoj predstavi bio je intenzivan i zahtjevan, ali i duboko smislen i sretna sam što je publika tako snažno reagirala - rekla je nakon premijere Nataša Medančić Janjić.

Predstava donosi snažan kazališni doživljaj koji kombinira emotivnu glumačku izvedbu, famoznu scenografiju i kostime te intenzivnu atmosferu praćenu glazbom i svjetlom koja gledatelje drži u potpunoj koncentraciji od početka do kraja. Nove izvedbe ove predstave zakazane su za 18. i 27. ožujka te 11. travnja.