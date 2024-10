Ovaj boy band ima članove koji su stariji od 65 godina: Počeli u mirovini pjevati da sruše mit...

U devedesetima su boy bendovi bili dio svakodnevice, s pravom ih se može gledati kao "neophodan kulturni fenomen". Često se uz njih vezalo pitanje kvalitete njihova proizvoda, jer kao da su njihove nagelirane frizure i šljašteća odjeća bili važniji od njihova proizvoda - pjesme.

New Edition, Take That, New Kids On The Block... bili su na vrhuncu, a 2010. godine na sceni su se pojavili dečki iz One Directiona i preuzeli primat. Njihov je pjevač Liam Payne tragično preminuo prošli tjedan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:48 Obožavatelji se skupljaju ispred hotela gdje je umro Liam Payne | Video: 24sata/reuters

Kada se priča o boy bendovima zamišljamo mlade i uglađene dečke, pravilnih crta lica, sjajnog osmijeha, plesni pokreti kao da su srasli s njima... No, nije to baš u cijelim svijetu tako. Barem ne u Japanu. G-Pop je bend iz Japana, koji je djelovao još prošle godine, kada je raspon njihovih godina bio od 65 do 87. Već je naziv benda igra riječi, jer "G-Pop" znači "ojii-sa", odnosno "starac".

Osnovani su 2016., a dolaze iz prefekture Kochi, a koja ima drugi najveći omjer stanovništva starijeg od 65 godina. Cilj im je bio srušiti mitove i stereotipe o starijim ljudima koji samo "leže na balkonu i ništa ne rade".

Foto: Screenshot

- Postavio sam si cilj, obećao sam ženi da ću trčati maraton u svih 47 prefektura. To sam i ostvario. Ulazak u bend bio mi je jedan od posljednjih zadataka koji sam si postavio. Mislim da sam običan starac, a takvih ima diljem svijeta - rekao je jedan od članova Hidetada Yamada za Asia Times.

Oni nose šešire, imaju bijela odijela, šarene kravate, voze se u kabrioletu... Sve isto kao i boy bendovi četrdesetak godina mlađi od njih.

- Uživam nastupati s bendom, a svijetu nosimo poruku da uvijek treba živjeti pozitivno - dodao je Yamada.

“Hooray to Old Age" i "I Was Young" dvije su njihove najpopularnije pjesme, sa stotinama tisuća pregleda. Popularni su u "zemlji izlazećeg sunca".

- Podržavaju me ljudi iz mog grada, govore mi da dam sve od sebe. Nekima ipak malo smeta naš stil pa mi kažu kako su mi hlače prekratke ili da mi šešir baš i ne pristaje. Brinu se za mene poput obitelji - rekao je Japanac za Asia Times.

Njegov kolega iz benda Norihiro Tanioka sretan je onime što rade, i on želi poslužiti kao primjer vršnjacima.

Foto: Screenshot

- Ne želim da me ljudi tretiraju kao starca. Ljudi u našoj dobi mogu iskoristiti najbolje iz životnih iskustava, a ne samo sjediti kod kuće i stariti.

Trude se prikazati da i stariji ljudi mogu imati aktivan život, no bez obzira na drugačiji prikaz “staračkog života”, Japan je u velikom demografskom problemu. Prošlogodišnje studije kažu kako je jedna osoba na njih 10 starija od 80 godina...