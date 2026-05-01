Ovaj glazbenik prodao je više od 300 milijuna ploča, o njemu je snimljen film Rocketman

Sir Elton Hercules John, rođen kao Reginald Kenneth Dwight, jedna je od najvećih i najdugovječnijih zvijezda u povijesti popularne glazbe. S karijerom koja traje više od šest desetljeća, prodao je više od 300 milijuna ploča, a njegov utjecaj na glazbu i kulturu je neizmjeran. No, iza blještavila pozornice, ekscentričnih kostima i bezvremenskih hitova krije se priča o velikom talentu, ali i osobnim borbama koje su iskreno prikazane i na velikom platnu.

John je od najranije dobi pokazivao izvanredan glazbeni talent. Već s četiri godine sam je naučio svirati klavir, a s 11 je dobio stipendiju za prestižnu Kraljevsku glazbenu akademiju. Ipak, klasična glazba nije zadovoljila njegove ambicije pa je s 17 godina napustio školovanje kako bi se posvetio rock and rollu.

Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

Ključan trenutak dogodio se 1967. godine kada je upoznao tekstopisca Bernieja Taupina, s kojim je stvorio jedno od najuspješnijih partnerstava u glazbenoj povijesti. Njihova suradnja iznjedrila je bezbroj hitova, od balade „Your Song” koja ga je lansirala među zvijezde, do legendarnih pjesama poput „Rocket Man”, „Tiny Dancer” i „Goodbye Yellow Brick Road”. Njegov tribute singl Diani, princezi od Walesa, „Candle in the Wind 1997”, postao je najprodavaniji singl svih vremena.

Tijekom karijere osvojio je sve najvažnije nagrade - pet Grammyja, dva Oscara, Tony i Emmy, čime je ušao u ekskluzivni krug umjetnika s EGOT statusom. Kraljica Elizabeta II. proglasila ga je vitezom 1998. godine zbog doprinosa glazbi i humanitarnom radu, ponajviše kroz njegovu Elton John AIDS Foundation.

Foto: Matt Crossick

Posljednjih godina, legendarni glazbenik suočio se s nizom ozbiljnih zdravstvenih problema. U rujnu 2021. pao je i morao se podvrgnuti operaciji kuka, zbog čega je odgodio dio oproštajne turneje „Farewell Yellow Brick Road”. Početkom 2022. bio je pozitivan na COVID-19. Ipak, najveći udarac stigao je tijekom 2024. godine, kada se borio s teškom infekcijom oka koja je rezultirala gotovo potpunim gubitkom vida na desnom oku i značajnim oštećenjem na lijevom. To mu je, kako je sam priznao, iznimno otežalo čitanje i svakodnevni život. Unatoč svemu, ostaje optimističan i posvećen svojoj obitelji, suprugu Davidu Furnishu i dvojici sinova.

Biografski film „Rocketman” iz 2019. godine donio je jedinstven pogled na život Eltona Johna. Režiser Dexter Fletcher nije se držao klasične biografske forme, već je stvorio „glazbenu fantaziju” koja kroz Johnove pjesme pripovijeda o njegovom usponu, ali i mračnim razdobljima borbe s ovisnošću o drogama i alkoholu, depresijom i prihvaćanjem vlastite seksualnosti.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Glavnu ulogu maestralno je odigrao Taron Egerton, koji je, na izričit zahtjev samog Johna, otpjevao sve pjesme u filmu. Film se ne boji prikazati najranjivije trenutke glazbenika, od pokušaja samoubojstva do teškog odnosa s roditeljima. Sam Elton John, koji je bio izvršni producent, inzistirao je na brutalnoj iskrenosti, izjavivši kako film nije uvijek činjenično točan, ali vjerno prikazuje istinu o njegovom životu. Film je osvojio Oscara za najbolju originalnu pjesmu „(I'm Gonna) Love Me Again”.

*uz korištenje AI-ja