Psihomodo pop: 'Pa Ramonesi nas nisu mogli prestati slušati'

U Jugoslaviji su ‘70-ih i ‘80-ih samo tri čovjeka smjela nositi bijelo odijelo. Bili su to Tito i dva Gorana: Goran Milić i Goran Bregović. Bregović je pokazao kako se od rocka može napraviti industrija. Šef beogradske milicije mislio je da će koncert Bijelog dugmeta na Hajdučkoj česmi moći osiguravati desetak njegovih ljudi, a na koncert je došlo između 70.000 i 100.000 ljudi... Nakon Titove smrti 1980. scena je eksplodirala od kreativnosti. Prljavo kazalište pjevalo je “Ja sam za slobodnu mušku ljubav”, dok je Johnny Štulić punio klubove pjevušeći o Poljskoj. Novi val, pastirski rok, sve je to povijest, ona prava, velika, koncentrirana, koja se ne zaboravlja jer utiskuje najdublje pečate.

Sreća je za hrvatsku glazbenu scenu što je Davor Gobac (54) na vrijeme 'došao k sebi' i odustao od sulude ideje da postane policajac ili arhitekt. Kao tinejdžer počeo je više pažnje posvećivati glazbi, pa je vrlo brzo odustao od želje da, primjerice, Kajzericom šeće s pendrekom i lisičinama, u loše skrojenom odijelu.

- Kad sam ušao u tinejdžersko doba i kad sam čuo Ramonese, Sex Pistolse, Beatlese i Stonese, shvatio sam da ne želim biti policajac ni arhitekt - kaže Gobac. Već s 13 godina imao je bend Klinska pomora. S njima je imao i svoj prvi nastup, u Studentskom centru. Onda je dobio poziv grupe Neron.

- Pozvao me današnji basist Smiljan Paradiš Šparka. Sreo me u Lapidariju i pitao želim li doći na zamjenu pjevača Nerona, koji je otišao u vojsku. To je bilo 1982. godine - kaže Gobac.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Jasenko Houra otkrio je kako je tih godina, kad je Prljavo kazalište imalo manjih problema s pjevačem Davorinom Bogovićem, na probi kao moguća zamjena bio i Gobac. Nasreću, bio im je premlad... U Neronu su došli na ideju da im treba novo ime. Osim Gopca i Šparke, u bendu su još bili pokojni bubnjar Tigran Kalebota i Neven Kepeski Kepa. - Ideju za novi naziv Kepa i ja smo dobili od albuma ‘Psychomodo’ Cockney Rebela - otkrio je pjevač.

Izlazili su puno početkom tih osamdesetih, ali Gobac kaže da je mnogo toga ostalo u magli. Najviše su išli u Lapidarij, išlo se u kultne klubove poput Kulušića, SKUC-a na Savi, Zvečke, Blata i Kavkaza, ponekad su znali otići čak i u Klub književnika i Klub arhitekata.

Imali su tad već i svirke, prije albuma. Posebno pamte one u Puli...

- Mislim da je svirka bila u nekakvoj napuštenoj ludnici. Nije nas baš išlo, svi smo se ozlijedili tamo. Tijekom nastupa, na pozornici stresla me struja, Šparku je kraj oka ugrizla vlasulja dok se kupao u moru, a Sale se udario i s dva prsta izbio zub, Tigran razbio ruku...

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Nisu mu to bile jedine ozljede. Tijekom karijere sakupilo ih se podosta.

- U zagrebačkom kazalištu Gavella od dima nisam vidio rub pozornice pa sam pao i slomio ruku, nogu sam potrgao u Križevcima, u Dubrovniku zaradio 20 šavova kad sam proletio kroz staklo, u Gjuri sam skočio i glavom udario u plafon, a u Mariboru sam slomio rebra...

U početnim je godinama 'palo' i Gopčevo prvo skidanje. Bilo je to u Kulušiću 1983.

- Redar me nije želio pustiti kad je vidio da sam samo u gaćama. Rekao sam mu da je budala jer ne razumije moj umjetnički izričaj. Zbog skidanja su me nekoliko puta kaznili i globili - rekao je Gobac.

Kaže da skidanjem nije želio provocirati nego samo napraviti dobar show. To mu je uglavnom i uspijevalo. O njegovim skidanjima i “ekscentričnim” nastupima priča se još i danas.

- Pa i naši idoli poput Micka Jaggera ili Loua Reeda su se skidali. Kod nas je to bilo šokantno, ali od nekih sam ipak dobivao komplimente, da imam dobre noge. No svejedno sam se naplaćao globi zbog tog svog neobičnog ‘hobija’ - rekao je Gobac.

A i na tim suđenjima za “striptiz” bilo je zabavno, s Gopcem je uvijek tako, pa i kad je u sudnici.

- Sutkinja se grohotom smijala dok sam ja pričao kako sam se skidao. Svejedno me kaznila, 100 ondašnjih maraka za sudske troškove i još toliko za remećenja javnog reda i mira. U Titogradu su me prijavili da sam policajcima pokazao stražnjicu, ali bila je već 1990., država se raspala, pa nisam morao na sud - kaže Gobac.

Foto: PROMO

Prvi album objavili su 1988., 'Godina zmaja'. To ih je lansiralo prema vrhu tadašnje iznimno jake glazbene scene. - Prvi se snima samo jednom u životu, a i bila su neka druga vremena, no to nam je ujedno bio najprodavaniji album. Bilo je i poslije dobrih albuma, kao i sjajnih momenata u karijeri - izjavio je Gobac. U startu, dok su imali probe u novozagrebačkoj četvrti Siget, baš i nije izgledalo bajno.

- To je bila mala garaža s velikim vratima. Divljali bismo unutra i valjali se, lupali glavom o zid. Svirali smo svoje pjesme, a rijetko Ramonese ili Sex Pistolse. Nismo baš pretjerano dobro svirali tad - rekao je Davor. Bili su mladi, popularni, nova generacija na rock sceni. Imali su svoj stil, a on je vrlo dobro prolazio i kod cura. Tekstovima pjesama oni su zavodili, iako pjevač tvrdi da su zavodili pameću i ljepotom. - Dok nisam došao u grupu, pjesme je pisao Kepeski. On je napisao ‘Donnu’ pa smo je kasnije završili.

‘Ramona’ je obrada Ramonesa, ‘Fridu’ je napisao prijatelj Davor Slamnig... - objasnio je Gobac.

'Slučajno' su došli u priliku jedini s ovih prostora napraviti 'ozbiljniju' inozemnu karijeru. Gobac je prijavio bend za nastup na nizozemskom Festival De Grote Prijs van Nederland. Svidjela mu se ideja da bend nastupa u Amsterdamu, u to mu vrijeme idealnom gradu, ponajviše ideološki i s liberalnim pogledom na određene supstancije. Već je i zaboravio na tu prijavu kad je sijevnula pozivnica da su od 600 prijava oni izabrani među 20 sretnika koji će nastupiti. Tamo su se prijavili s engleskom verzijom pjesme 'Ja volim samo sebe'.

- Mislim da smo, bez lažne skromnosti, tamo bili najbolji bend. Bila nam je mana što nismo iz Nizozemske, inače vjerujem da bismo pobijedili - rekao je.

No lukavo je iskoristio gostovanje na tom festivalu. Društven kakav već je, Davor se sprijateljio s Marcelom van Tiltom, koji je osim voditeljskog i organizacijskog sudjelovanja na amsterdamskom festivalu, bio lice s MTV-ja. Tamo je pustio spot 'Ja volim samo sebe' i bio je to prvi spot iz bivše države koji se vrtio na MTV-ju. Pjevač ističe kako su upravo ta vremena bila jedan od vrhunaca karijere.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Svirali smo s Ramonesima i to je bio prvi vrhunac. Oni su bili naši idoli, ‘skidali’ smo ih u garaži kad smo počinjali. Ja sam imao osjećaj kao da je baš zaokružena jedna era Psihomodo popa s tim Ramonesima devedesetih. Onda smo svirali s Iggyjem Popom, sa Stoogesima, u jednom trenutku s Asian Dub Foundationom, pa smo s Exploitedima svirali negdje, s Billyjem Idolom tri koncerta, s Blondie… Kako je internet sve spojio, nije više postalo problem biti support nekom našem idolu iz prošlosti na našim prostorima - govori Gobac.

Do neke opipljivije suradnje ipak nikada nije došlo, iako su bili na 'štihu'.

- Ramonesi su došli na naš koncert i ostali do kraja, nisu otišli, a njihov je menadžer rekao da to nikad ne rade, nikada nisu nekoga odslušali do kraja. Bend Billyja Idola uletio nam je u garderobu i upoznavao se s nama, sa Stoogesima smo se super proveli. Družili smo se dva sata s njima u garderobi. Oni su svi bili oduševljeni kak je kod nas sve kvalitetno - rekao je Gobac i objasnio zašto ipak nije došlo do suradnje:.

- Njihov menadžment nije tu da promovira neki bend koji je s njima svirao, tako da nije ni čudo da se nije desio takav neki upit. U Americi to ne ide tako. Neće tebe tuđi menadžer promovirati. Mogu te pozvati na turneju, ali da smo Amerikanci, to bi se vjerojatno prije desilo nego da smo iz Hrvatske. To je logično.

Pozvani su zato na turneju po bivšem SSSR-u, kad su u dva mjeseca imali 60 koncerata. Nije samo to bio pjevaču problem. U to se doba još nije opustio od letenja.

- U početku sam se bojao letjeti, ali u međuvremenu sam se toliko izvozao avionima da mi je sad zaista svejedno. Postoji mnogo stvari kojih se bojim, ali o njima neću pričati - kaže. A turneja po SSSR-u bila je, kaže, na svjetskom nivou. Bili su i oni, a isticao se, tko bi drugi, razigrani pjevač.

- Bio sam onako malo pod gasom kad sam išao na pozornicu s cigaretom da me napal njihov dežurni vatrogasac da ‘njet kurit na scenju’. I onda sam se s njim natezal i moral sam bacit cigaretu. Onak raspižđen otišal sam na binu i stal vikat ‘ne kurit na scenju, ne kurit na scenju!’, a svirali smo u prepunoj dvorani za 20.000 ljudi. Svi su se počeli smijati i bacat mi cigarete na pozornicu - rekao je frontmen grupe i nastavio:

- U samo dvije minute bio mi je zatrpan stejdž cigaretama. Onda sam s te hrpe cigareta dignul jednu pljugu i samo pital ‘Ima l’ neko vatre?’.

S godinama su se neke navike ipak malo promijenile. Gobac se okrenuo vježbanju, posvetio se slikarstvu, a čašicu viskija zamijenio je vodom.

- Ja sam Mick Jagger iz Zaprešića. Zadnjih godina sam počeo vježbati, prije nisam nikad. Kad smo već kod Jaggera, pa taj vježba već 50 godina. Kao i Iggy Pop i svi ti moji idoli. Ne možeš inače raditi taj posao, trebaš dva i pol sata koncert ‘oderati’. Danas mi je ponekad lakše nego prije 25 godina. Tad sam često bio pijan i neispavan. Zbog toga danas treniram - rekao je Gobac.

Foto: promo

Dodao je kako već 15 godina ne izlazi u klubove, odnosno da su izlasci za njega prošlost. Eventualno ode na koncert nekog od kolega. Promijenio se, ali ne žali za malo razuzdanijom mladosti, sve bi ponovio.

- Živio sam baš onako kako je u to doba i trebalo. Bilo je to pomalo nesvjesno, ali nemam s tim nikakvih problema. Danas mi poroci više ne trebaju. Najveća je promjena što sam viski zamijenio vodom, i tako sam dovoljno lud - rekao je.

Smatra kako bi za njegov život lošije posljedice bile da je imao 'normalan' posao. Pjevanje i ovakav stil života ono su što ga u potpunosti ispunjava. Ne izigrava neku zvijezdu, vozi se tramvajem i najavio je da će tako biti dok ne zaradi prvi milijun. Dosta je izgledno da će onda još neko vrijeme trebati pokaz, ali to mu nije važno.

- Ja sam rođen za scenu. Precizan opis toga dao je Keith Richards. Pitali su ga što napravi prvo kad se popne na pozornicu, on je odgovorio: ‘Probudim se’. Mene na pozornici pukne neki čudan trip - rekao je pjevač.

Bend je obilježio i prerani odlazak Tigrana Kalebote krajem 2017. Bubnjar, a prije svega prijatelj, bio je s njima od prvog dana. Gobac je bio slomljen...

Foto: promo

- Frende, pobjeđivali smo 35 godina zajedno kao Psihomodo pop. Ovo je prvi put da smo izgubili. Ići ćemo dalje, ali to neće biti to. Ako treba, ići ćemo za tobom i gore svirati kaj hoćemo. Razvali ih gore, stari - jedva je, kroz suze, rekao Gobac opraštajući se od prijatelja, a počela je svirati njihova pjesma “Leteći odred”.

Svi su bili u šoku, otišla je dobra duša benda, uvijek nasmiješeni Tigi. Imali su u to vrijeme tri nove pjesme, a imali su još i puno demosnimki koje bi trebale naći mjesto na albumu koji bi trebao izaći ove godine. Prvi njihov bez Tigrana. U međuvremenu su, prošle godine, proslavili 30. godišnjicu od albuma 'Godina zmaja' i 35 godina djelovanja velikim koncertom na zagrebačkoj Šalati.

- Bili smo u šoku, ali morali smo nastaviti, pa i on bi htio da i dalje sviramo - rekao je Gobac. U svojevrsnom hommageu Tigranu posvetili su mu videospot za pjesmu 'Ako želiš biti moja', gdje pjevaju bez instrumenata, u pozadini se čuje Tigranov bubanj, a oni se zovu 'Tigrans'.

- Nema dana kad ga se ne sjetim, kad ne pomislim da će doći, gledam crveni auto, to je njegov auto - rekao je nakon izlaska spota Smiljan Paradiš.