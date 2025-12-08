Ovako je izgledao zadnji dan Johna Lennona: Od tragične je smrti prošlo već 45 godina...

John Lennon ubijen je 8. prosinca 1980. ispred zgrade Dakota na Manhattanu, kada ga je 25-godišnji obožavatelj Mark David Chapman upucao s četiri hica u leđa i rame dok se s Yoko Ono vraćao iz studija. Lennon je kolima policije prevezen u Roosevelt Hospital, gdje je proglašen mrtvim u 23:15 po lokalnom vremenu, u dobi od samo 40 godina.

Jutro tog ponedjeljka počelo je mirno. Lennon je doručkovao i bio kod frizera, a oko 9:45 vratio se u stan u Dakoti na svoj posljednji veliki intervju - 90 minutni razgovor za RKO Radio u kojem je govorio o albumu Double Fantasy, obitelji i planovima za budućnost. U jednom trenutku rekao je da njegov “rad neće biti gotov dok ne bude mrtav i pokopan” i da se nada da je to “jako daleko”.

Ovako je Lennon pričao samo par sati prije nego je ubijen:

U ranim poslijepodnevnim satima u stan stiže slavna fotografkinja Annie Leibovitz na session za naslovnicu magazina Rolling Stone. Ona snima danas kultnu fotografiju - Lennon gol, sklupčan uz odjevenu Yoko Ono - koja će se kasnije pretvoriti u njegovu “posljednju sliku”. Slikanje traje do oko pola četiri, a par je navodno bio dobro raspoložen i zadovoljan fotkama.

Oko 17 sati Lennon i Yoko izlaze iz Dakote prema studiju Record Plant. Ispred zgrade čekaju fanovi, među njima i Mark David Chapman, koji Lennonu pruža vinil Double Fantasy i traži autogram. Lennon mu mirno potpisuje ploču i pita je li to sve što želi, ne sluteći da će isti čovjek nekoliko sati kasnije izvaditi pištolj. Taj je trenutak ovjekovječio drugi fan, fotograf Paul Goresh.

Pogledajte američke vijesti na dan Lennonovog ubojstva:

Večer Lennon provodi u Record Plantu, gdje s Yoko radi na pjesmi Walking on Thin Ice. Svjedoci se sjećaju da je bio dobro raspoložen, plesao na stolcu i pričao o planovima za nove pjesme i čak buduću turneju. Snimanje završava oko 22:30, nakon čega par ulazi u limuzinu i kreće kući - naizgled još jednu mirnu noć na Upper West Sideu.

Foto: Tony Hauser

Oko 22:50 limuzina staje ispred Dakote. Lennon izlazi iz auta i hoda nekoliko koraka iza Yoko prema ulazu. Iz sjene izlazi Chapman, zauzima “borbeni stav” i ispaljuje pet metaka iz revolvera .38; jedan promašuje, četiri pogađaju Lennona u leđa i rame, probijajući mu i aortu. Lennon uspijeva ući u predvorje i reći samo “Upucan sam” prije nego što se sruši.

Chapman ne pokušava pobjeći. Sjeda na pločnik i čeka policiju, držeći Lovca u žitu u rukama. Kasnije će reći da ga je inspirirao lik Holdena Caulfielda, ali i Lennnova izjava da su Beatlesi “popularniji od Isusa”. Na sudu se izjašnjava krivim za ubojstvo drugog stupnja i 1981. dobiva kaznu od 20 godina do doživotno.

Dan koji je počeo kao kombinacija obiteljskog života, kreativnog rada i dobrog raspoloženja završio je jednim od najšokantnijih ubojstava u povijesti pop kulture. Više od 40 godina kasnije, ljudi se i dalje vraćaju tim posljednjim satima Johna Lennona - i pitaju se kako je netko tko je pjevao o miru mogao završiti žrtva fanatika koji je tražio slavu preko tuđe smrti.