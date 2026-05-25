Ovako je Maja pričala o Šimi: 'Zabavan je i opušten, razlika u godinama nam nije problem...'

Popularna pjevačica Maja Šuput otkrila je u ponedjeljak kako ona i prošlogodišnji 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, više nisu zajedno. U razgovoru za Showbuzz, komentirala je novu epizodu emisije 'Tvoje lice zvuči poznato', u kojoj se David Balint transformirao u nju, a na pitanje kako je sve komentirao Šime, šokirala je odgovorom.

- Moram priznate da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi se se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu - objasnila je.

Prije svega mjesec dana je u podcastu 'Nema labavo by IN magazin' pričala o njihovoj vezi te rekla kako joj razlika u godinama sa Šimom uopće ne igra ulogu. Ako išta primjećuje, to su centimetri.

- Jer on je toliko viši od mene da će dobiti išijas koliko se saginje. Ja sam iskrivljena i najlakše mi je kad sjedimo ili ležimo, onda možemo normalno razgovarati, a kad smo kao normalni ljudi koji šeću, hodaju ili nešto pričaju... onda mi je baš teško. Ali u godinama ne - rekla je.

Za Šimu je tada rekla kako on ne izgleda u skladu sa svojim godinama, a i da je vrlo zreo i čak 'odrasliji od nje'. Ono što je tada istaknula da je najvažnije je to što je neopterećen i zna unijeti vedrinu u svakodnevicu.

- On je prije svega iznimno zabavan i opušten, što jednoj ženi u mojim godinama, kojoj, kad je mrtva umorna od posla i svega što je prošla, zaista treba ta doza lakoće života. Nekad zaboravimo da je OK da nam dan počne s pjesmom. Da su smijeh i glupiranje OK - ispričala je. Na pitanje vidi li se ponovno u braku, nije dala konkretan odgovor već je samo poručila: 'Kad se žena razvede, brak joj nije na listi prioriteta'.

Prošlog ljeta je Maja šokirala i kada je objavila da se rastala od Nenada Tatarinova s kojim ima i sina. U podcastu je ispričala i kako je o tome šutjela mjesecima.

- Svi su doznali u šestom mjesecu, ja sam se razvela u trećem, a papire sam predala u prvom. Šest mjeseci sam šutjela - priznala je. Iako su se formalno razišli, njihov svakodnevni život još neko vrijeme nije se previše promijenio. Objasnila je kako su živjeli i dalje zajedno, a i da su obiteljski putovali u Dubai.