Ovako je o svom gradu govorio Šaban: 'Rađe ću biti zadnji u Zagrebu nego prvi u New Yorku'

U svojoj 69. godini danas je u Zagrebu preminuo glumac Damir Šaban, kojeg generacije pamte kao Mazala Vrageca iz legendarne serije 'Smogovci'.

Rođeni Zagrepčanin prije nekoliko godina gostovao u podcastu Top radija povodom Dana Grada gdje je otkrio kako su mu 80-e bile najdraže razdoblje u Zagrebu. Osim što je tada diplomirao, snimao je i seriju koja će mu obilježiti karijeru i život. Do kraja su ga ljudi prepoznavali prvenstveno po ulogi Mazala.

- Kad me sretnu na ulici ljudi mi kažu 'o, legendo'. Tko bi mislio da će to trajati tako dugo, skoro do penzije - kazao je glumac i otkrio da je nostalgičan za starim Zagrebom, no zadovoljan je kako grad napreduje. U ovom novom Zagrebu, kazao je, Mazalo bi Dunju na spoj odveo kod Matoša, u šetnju nasipom, kraj Boćarskog doma ili na Hipodrom jer se glumac bavio jahanjem od svoje 11. godine.

Na pitanje je li bilo iskrica s Višnjom Babić koja je u Smogovcima igrala njegovu djevojku Dunju, Šaban je otkrio da je bilo iskrica, ali da nisu realirane.

- Kad smo išli snimati na teren, onda mi je moj profesor Rade Šerbedžija, njen tetak, rekao 'Nemoj je dirati' - ispričao je glumac. Na kraju je otvoreno priznao da je planirao napustiti Zagreb, no da se na kraju ipak predomislio.

- Ja sam se mislio otisnuti izvan Zagreba i već sam imao kontakte s jednom bečkom grupom. Međutim, imao sam jedno gostovanje u Meksiku i na povratku kući u Frankfurtu smo se preselili u mali avion i ja sam se odjednom iznad Alpa rasplakao i zaključio da ću rađe biti zadnji u Zagrebu, nego prvi u New Yorku - kazao je glumac.