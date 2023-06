Ovako je priznao bivšoj da ima dijete s njihovom spremačicom: Po ovom je shvatio da je njegov

Arnold Schwarzenegger (75) je u novom Netflixovom dokumentarcu o svom životu pod nazivom 'Arnold' progovorio, među ostalim, i o trenutku kad je bivšoj supruzi Mariji Shriver (67) morao priznati prevaru.

Podsjetimo, Arnold je imao aferu s dugogodišnjom kućnom pomoćnicom Mildred Baenom (62), no ni sam dugo nije znao da je on otac njenog sina Josepha Baene (25). Čitavo vrijeme je mislio kako je to njen suprug, a prve sumnje javile su se kad mu je tada sedmogodišnji Joseph počeo sve više nalikovati.

- Tada sam se samo pitao: Kako ovo sakriti? - počeo je Arnold pa nastavio. - Mislio sam da mi je srce stalo. A onda sam rekao istinu. Da, Maria. Joseph je moj sin. To ju je shrvalo - otkrio je Arnold, kao i to da je supruzi sve priznao tek 2011. godine tijekom posjeta bračnom savjetniku.

Joseph je tada imao 14 godina, a rodio se u razmaku nekoliko dana od svog polubrata, jer je istovremeno bila trudna i Maria s njihovim četvrtim djetetom. Čim je saznao da ima izvanbračnog sina, Arnold je preuzeo financijsku brigu o njemu, a ljubavnici i sinu kupio je i četverosobnu kuću s bazenom u Kaliforniji kako im ništa ne bi falilo. Unatoč tome, dugo nije htio zakonski priznati sina, ali su s vremenom izgladili odnos te danas često zajedno treniraju, jer je Joseph krenuo njegovim stopama kada je u pitanju bodybuilding.

Što se tiče Marije i ostale djece, polubrata nikad nisu prihvatili, zbog čega dio javnosti smatra da su razmaženi i zli, no oni to nikada nisu javno komentirali.

- Prouzročio sam previše boli svojoj obitelji zbog svog zajebavanja. Svi su morali patiti. Maria je morala patiti, djeca su morala patiti, Joseph, njegova majka, svi. To je moj najveći neuspjeh i nešto s čime ću morati živjeti do kraja života - zaključio je Arnold koji je s bivšom ipak uspio ostati u korektnim odnosima. Ona je nakon razvoda otišla u zatvoreni samostan u kojem je bolovala u tišini.

Svog izvanbračnog sina danas naziva 'izvanrednim'.