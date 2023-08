Ovako se nekada šalila Lana Jurčević: 'Nikada neću imati djecu, bit ću solo, luda i bogata'

Prije nekoliko dana pjevačica Lana Jurčević (38) sa svojim je obožavateljima podijelila sretnu vijest: S partnerom Filipom Kratofilom očekuje prinovu. Lana je video na kojem objavljuje svoju trudnoću objavila na Instagramu i tako obavijestila svoje fanove o novoj situaciji u svom životu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nekada je Lana na Instagramu objavljivala apsolutno drugačije videe. U jednom viralnom trendu snimila je sebe i u video ubacila efekt zvuka koji govori:

- Nikada neću imati djecu, bit ću solo, luda i bogata cijeli život...

POGLEDAJTE VIDEO:

Izgleda kako je Lanu život malo prevario. Ona i njen odabranik Filip žive skupa već pet godina, a Lana ga dobro čuva od očiju javnosti.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo naše slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna nego onu kakva je u četiri zida - rekla je pjevačica ranije za Story.