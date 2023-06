Ovako srpska starleta izgleda nakon prebijanja i operacije: Oko joj 'visi', čeka je još jedna

Prebijena srpska starleta Nataša Šavija pojavila se u petak pred Palačom pravde u Beogradu.

U ležernom izdanju crnih hlača, bijele majice i smeđeg balonera, Nataša se našla sa svojim odvjetnikom, a pokazala je i lice bez trunke šminke na kojem se još vide modrice od stravičnog prebijanja koje je doživjela početkom svibnja od strane bivšeg partnera Stefana Karića, najpoznatijeg po sudjelovanju u kontroverznom showu 'Zadruga', koji je već tamo pokazivao znakove agresivnosti.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

- To se dogodilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je povukao za kosu, zatim me ošamario, ali na brutalan način. Izašli smo van, a on me opet snažno povukao i udario šakom po lijevoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške ozljede, slomljena mi je vilična kost i imam ozljede oka - otkrila je Nataša iz bolnice i dodala da je Stefan bio 'mrtav pijan'.

Foto: Instagram

- Ovdje je sada velika rupa. Koliko se vidi. Rendgen pokazuje da je ovdje sve smrskano. Da je udarac bio malo iznad, ostala bih bez oka. Nakon što me brutalno počupao za kosu, povukao glavu unazad, fiksirao mi glavu i ošamario me na stepenicama gdje se silazi u WC, ja sam ga pratila da mu vratim, priznajem, poderala sam mu majicu, ošamarila ga malo (koliko mogu ja jako udariti?) - rekla je Šavija nedavno na Instagramu, a na društvenim mrežama redovito dokumentira oporavak nakon operacije.

Foto: Instagram

- Krvari mi oko, natečena sam. Osjećam se kao da me vlak pregazio. Nadam se da će pravda biti zadovoljena - otkrila je starleta nakon operacije, a čeka je još najmanje jedna. Stefan je trenutno u kućnom pritvoru, a nakon izlaska iz pritvora, obitelj i prijatelji su ga kod kuće dočekali slavljem.

Foto: instagram/pixsell

- Neće on meni više izlaziti i zabavljati se. Sram ga bilo! Evo ga u kućnom pritvoru, daleko od očiju javnosti. Valjda će sada neki lažnjaci, koji koriste situaciju i žele biti važni, biti sretniji - rekao je Stefanov otac Osman Karić u svom stilu pored snimke na kojoj sin leži pored bazena u obiteljskoj kući i gleda film.