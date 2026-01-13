Ove dvije pjesme su u 2025. bile emitiranije od Thompsonove

Hrvatska diskografska udruga (HDU) izvijestila je o najemitiranijim pjesma u hrvatskom radijskom eteru u 2025. godini. Na prvom mjestu nalazi se pjesma 'Anđeo', koja je nastala u suradnji Hiljsona Mandele i Miach. Singl je objavljen još u studenom 2024., a tijekom prošle godine proveo 22 tjedana među prvih pet, od čega je osam tjedana bio najemitiraniji.

Velika popularnost zbog serije 'Sram'

- U protekloj godini, prvoj otkako je uveden novi format liste emitiranja, kada je s dosadašnjih 40 mjesta prošireno na 100 mjesta, Anđeo je u radijskom eteru emitiran preko 8300 puta, ostvarivši preko 46 tisuća bodova - navode iz HDU-u te dodaju kako je pjesma na listi najemitiranijih u 2025. provela ukupno 43 tjedana.

Pjesma je stekla veliku popularnost nakon predstavljanja u HRT-ovoj seriji 'Sram', nastaloj po uzoru na norvešku uspješnicu 'Skam'. I nije bila samo uspješna u radijskom eteru - prema podacima HDU-u, na platformi Spotify bilježi gotovo 12 milijuna streamova, dok je na YouTubeu spot pregledan oko 27 milijuna puta. Na listi Croatia Songs magazina Billboard, koja bilježi rezultate s internetskih platformi, samo u 2025. je bila devet puta na vrhu.

Na drugom mjestu ljestvice najemitiranijih pjesama u 2025. nalazi se balada 'Ti si bila moje sunce', Martina Kosovca. On je postao najmlađi izvođač koji je 12 tjedana imao najemitiraniji naslov, navodi HDU.

Thompson na trećem mjestu

Treće mjesto zauzela je pjesma 'Ako ne znaš što je bilo' Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih ruža. HDU navodi kako je pjesma veliki skok doživjela u siječnju prošle godine, nakon dobrih rezultata hrvatskih rukometaša na Svjetskom prvenstvu.

- U 2025. godini naslov je boravio na listi 29 tjedana, a sam vrh liste držao je jednom, i to u izvještaju od 10. veljače, netom nakon završetka Svjetskog prvenstva za rukometaše - stoji u priopćenju.

Singl 'Alive' Nine Badrić je od svih pjesama koje se nalaze u Top 5, najkasnije debitirao na HR Top 100, i to u srpnju.

- U 26 tjedana boravka među najemitiranijima, pjesma Nine Badrić boravila je na vrhu liste osam tjedana, čime je Alive postala jedno od tri izdanja s osam ili više tjedana na vodećem mjestu. Osim što je bila jedina žena koja je samostalno vodila listu u protekloj godini, Nina Badrić je jedina pjevačica koja ima singl u Top 5 - navode iz HDU.

A još jedna balada našla se u Top 5, i to na petom mjestu - 'Šta bi ja bez tebe' Petra Graše. Ona služi kao uvodna skladba serije 'U dobru i zlu' koja se emitira na Novoj TV, i bila je među najemitiranijim pjesmama 43 tjedna.

- U 2025. godini najbolji plasman je ostvarila 13. i 20. siječnja, kada je držala treću poziciju. Najbolji rezultat ostvarila je 25. studenog 2024., kada je bila najemitiraniji naslov u Hrvatskoj - stoji u priopćenju.

I ove pjesme ušle su u Top 10

Među Top 10 našle su se i iduće pjesme: 'Praštaj nekom drugom' Opće opasnosti je na šestom mjestu, 'Moje' u izvedbi Matije Cveka i The Funkensteins na sedmom, 'Atlas' Martina Kosovca na osmom, 'Faza' koju izvodi Miach je na devetom mjestu, dok je na desetom mjestu eurovizijskih hit iz 2024. Rim Tim Tagi Dim Baby Lasagne.

- Godišnja lista HR Top 100 donosi službene i sveobuhvatne rezultate mjerenja radijskog emitiranja na preko 130 radijskih stanica u Hrvatskoj prema podacima servisa 1Played. Podaci se odnose na period od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine - navodi se zaključno u priopćenju HDU-a.