Ove serije se trenutačno najviše gledaju na Netflixu: I Hrvati vole priču o zloglasnom ubojici

Kriminalističke serije, trileri, drame i komedije samo su neki od žanrova serija koje su se u proteklom tjednu najviše gledale na Netflixu u Hrvatskoj. Donosimo vam listu najgledanijih serija, a možda pronađete inspiraciju za sljedeće "bingeanje".

1. Monster: Priča o Ed Geinu

Šokantna istinita priča o Edu Geinu, zloglasnom ubojici i pljačkašu grobova koji je inspirirao brojne holivudske horor likove.

SAD, 2025., Kriminalistička serija

2. Wayward

Policajac iz malog grada sumnja da škola za problematične tinejdžere i njezin karizmatični osnivač kriju mračnu tajnu.

Kanada, 2025., Triler

3. Ángela

Angela doživljava preokret kad prepozna nasilje u vlastitom domu. Detektiv otkriva mračne tajne njezina supruga, a Angela kreće u opasnu potragu za istinom.

Španjolska, 2024., Drama

4. House of Guinness

Dublin, 1868. Nakon smrti patrijarha Guinnessove obitelji, četvero djece s mračnim tajnama bori se za sudbinu slavne pivovare.

UK, 2025., Povijesna drama

5. Love Is Blind

Reality show u kojem samci traže ljubav i zaručuju se – prije nego što se uopće upoznaju licem u lice! Voditelji su Nick i Vanessa Lachey.

SAD, 2020., Reality

6. Billionaires' Bunker

Grupa milijardera skriva se u luksuznom bunkeru dok izvan zidova bjesni globalni sukob, a stare obiteljske svađe prijete svima.

Španjolska, 2025., SF

7. Black Rabbit

Vlasnik popularnog njujorškog kluba dopušta problematičnom bratu povratak u život, što dovodi do opasnosti i prijetnje svemu što je izgradio.

SAD, 2025., Kriminalistička drama

8. Old Dog, New Tricks

Veterinar Antón, u financijskoj stisci, počinje raditi u luksuznoj trgovini za kućne ljubimce, prelazeći iz liječenja na farmi na prodaju poslastica za pse.

Španjolska, 2025., Komedija

9. Alice in Borderland

Mladić opsjednut videoigrama sa svojim prijateljima završava u neobičnom Tokiju, gdje moraju preživjeti smrtonosne igre.

Japan, 2020., Triler

10. Henry Danger

Trinaestogodišnji Henry postaje pomoćnik superheroja Captaina Mana i pokušava balansirati između škole i borbe protiv kriminala.

SAD, 2014., Obiteljska komedija