Obavijesti

Show

Komentari 0
TOP 10 NASLOVA

Ove serije se trenutačno najviše gledaju na Netflixu: I Hrvati vole priču o zloglasnom ubojici

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ove serije se trenutačno najviše gledaju na Netflixu: I Hrvati vole priču o zloglasnom ubojici
Foto: Netflix

U top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj proteklih tjedan dana našlo se zanimljivih naslova. Bilo da više volite trilere ili drame, sigurno ćete pronaći nešto po svom ukusu na ovom popisu.

Kriminalističke serije, trileri, drame i komedije samo su neki od žanrova serija koje su se u proteklom tjednu najviše gledale na Netflixu u Hrvatskoj. Donosimo vam listu najgledanijih serija, a možda pronađete inspiraciju za sljedeće "bingeanje".

1. Monster: Priča o Ed Geinu

Šokantna istinita priča o Edu Geinu, zloglasnom ubojici i pljačkašu grobova koji je inspirirao brojne holivudske horor likove.

SAD, 2025., Kriminalistička serija

2. Wayward

Policajac iz malog grada sumnja da škola za problematične tinejdžere i njezin karizmatični osnivač kriju mračnu tajnu. 

Kanada, 2025., Triler

3. Ángela

Angela doživljava preokret kad prepozna nasilje u vlastitom domu. Detektiv otkriva mračne tajne njezina supruga, a Angela kreće u opasnu potragu za istinom. 

Španjolska, 2024., Drama

4. House of Guinness

Dublin, 1868. Nakon smrti patrijarha Guinnessove obitelji, četvero djece s mračnim tajnama bori se za sudbinu slavne pivovare. 

UK, 2025., Povijesna drama

5. Love Is Blind

Reality show u kojem samci traže ljubav i zaručuju se – prije nego što se uopće upoznaju licem u lice! Voditelji su Nick i Vanessa Lachey. 

SAD, 2020., Reality

6. Billionaires' Bunker

Grupa milijardera skriva se u luksuznom bunkeru dok izvan zidova bjesni globalni sukob, a stare obiteljske svađe prijete svima. 

Španjolska, 2025., SF

7. Black Rabbit

Vlasnik popularnog njujorškog kluba dopušta problematičnom bratu povratak u život, što dovodi do opasnosti i prijetnje svemu što je izgradio. 

SAD, 2025., Kriminalistička drama

8. Old Dog, New Tricks

Veterinar Antón, u financijskoj stisci, počinje raditi u luksuznoj trgovini za kućne ljubimce, prelazeći iz liječenja na farmi na prodaju poslastica za pse. 

Španjolska, 2025., Komedija

9. Alice in Borderland

Mladić opsjednut videoigrama sa svojim prijateljima završava u neobičnom Tokiju, gdje moraju preživjeti smrtonosne igre. 

Japan, 2020., Triler

10. Henry Danger

Trinaestogodišnji Henry postaje pomoćnik superheroja Captaina Mana i pokušava balansirati između škole i borbe protiv kriminala.

SAD, 2014., Obiteljska komedija

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je Halid Bešlić
U 72. GODINI

Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić
PREMINUO U 72. GODINI

Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić

Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025