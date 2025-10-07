U top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj proteklih tjedan dana našlo se zanimljivih naslova. Bilo da više volite trilere ili drame, sigurno ćete pronaći nešto po svom ukusu na ovom popisu.
Ove serije se trenutačno najviše gledaju na Netflixu: I Hrvati vole priču o zloglasnom ubojici
Kriminalističke serije, trileri, drame i komedije samo su neki od žanrova serija koje su se u proteklom tjednu najviše gledale na Netflixu u Hrvatskoj. Donosimo vam listu najgledanijih serija, a možda pronađete inspiraciju za sljedeće "bingeanje".
1. Monster: Priča o Ed Geinu
Šokantna istinita priča o Edu Geinu, zloglasnom ubojici i pljačkašu grobova koji je inspirirao brojne holivudske horor likove.
SAD, 2025., Kriminalistička serija
2. Wayward
Policajac iz malog grada sumnja da škola za problematične tinejdžere i njezin karizmatični osnivač kriju mračnu tajnu.
Kanada, 2025., Triler
3. Ángela
Angela doživljava preokret kad prepozna nasilje u vlastitom domu. Detektiv otkriva mračne tajne njezina supruga, a Angela kreće u opasnu potragu za istinom.
Španjolska, 2024., Drama
4. House of Guinness
Dublin, 1868. Nakon smrti patrijarha Guinnessove obitelji, četvero djece s mračnim tajnama bori se za sudbinu slavne pivovare.
UK, 2025., Povijesna drama
5. Love Is Blind
Reality show u kojem samci traže ljubav i zaručuju se – prije nego što se uopće upoznaju licem u lice! Voditelji su Nick i Vanessa Lachey.
SAD, 2020., Reality
6. Billionaires' Bunker
Grupa milijardera skriva se u luksuznom bunkeru dok izvan zidova bjesni globalni sukob, a stare obiteljske svađe prijete svima.
Španjolska, 2025., SF
7. Black Rabbit
Vlasnik popularnog njujorškog kluba dopušta problematičnom bratu povratak u život, što dovodi do opasnosti i prijetnje svemu što je izgradio.
SAD, 2025., Kriminalistička drama
8. Old Dog, New Tricks
Veterinar Antón, u financijskoj stisci, počinje raditi u luksuznoj trgovini za kućne ljubimce, prelazeći iz liječenja na farmi na prodaju poslastica za pse.
Španjolska, 2025., Komedija
9. Alice in Borderland
Mladić opsjednut videoigrama sa svojim prijateljima završava u neobičnom Tokiju, gdje moraju preživjeti smrtonosne igre.
Japan, 2020., Triler
10. Henry Danger
Trinaestogodišnji Henry postaje pomoćnik superheroja Captaina Mana i pokušava balansirati između škole i borbe protiv kriminala.
SAD, 2014., Obiteljska komedija
