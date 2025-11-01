Obavijesti

Show

Komentari 1
TOP 10 TJEDNA

Ove serije su se najviše gledale u svijetu na Amazon Primeu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ove serije su se najviše gledale u svijetu na Amazon Primeu
Foto: Amazon prime

U najnovijoj top listi provjerite koje su se serije najviše gledale u svijetu na platformi Amazon Prime.

Superheroji, romanse i trileri najgledaniji su žanrovi u svijetu serija na Amazon Primeu protekloga tjedna. Koji je vaš favorit s popisa? 

1. Gen V

Superherojska serija smještena na jedini američki koledž za superjunake. Mladi studenti suočavaju se s moralnim dilemama i mračnim tajnama škole dok se bore za mjesto u elitnom timu The Seven. 

SAD, 2023., Superheroji

2. The Summer I Turned Pretty

Emotivna drama o odrastanju, prvoj ljubavi i obiteljskim odnosima kroz jedno nezaboravno ljeto. 

SAD, 2022., Romansa

3. Harlan Coben's Lazarus

Napeti triler o muškarcu koji nakon očeva samoubojstva otkriva mračne tajne iz prošlosti i povezanost s neriješenim ubojstvima. 

SAD, 2025., Triler

4. Maxton Hall

Njemačka teen drama o sukobu siromašne stipendistice i bogatog nasljednika u elitnoj školi, gdje tajne i strasti prijete da sve izmakne kontroli. 

Njemačka, 2024., Drama

5. The Terminal List: Dark Wolf

Pratimo Navy SEAL-a Bena Edwardsa u opasnim CIA operacijama gdje se bori s vlastitim mračnim porivima. 

SAD, 2025., Akcija

6. The Girlfriend

Psihološki triler o ženi koja sumnja da nova djevojka njezina sina skriva mračnu tajnu. 

SAD, 2025., Drama

7. Yo soy Betty la fea

Kultna kolumbijska telenovela o Betty, skromnoj i pametnoj djevojci koja osvaja svijet i gledatelje već desetljećima. 

Kolumbija, 1999., Telenovela

8. The Walking Dead: Daryl Dixon

Daryl se budi na obali Francuske i pokušava otkriti kako je tamo dospio, suočavajući se s novim izazovima i vezama u postapokaliptičnom svijetu. 

2023., Drama

9. De viaje con los Derbez

Dokumentarna serija koja prati poznatu meksičku obitelj Derbez na njihovim putovanjima i avanturama. 

Meksiko, 2019., Dokumentarac

10. Confidence Queen

Korejska kriminalistička komedija o tri prevarantice koje udružuju snage kako bi se osvetile najvećim zlikovcima današnjice. 

Južna Koreja, 2025., Krimi komedija
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Završila je deveta sezona 'Života na vagi', a pobjedu je odnio Dominik koji je izgubio 33,8 posto tjelesne mase. Za kraj sezone prisjetili smo se i rekordera te najvećih transformacija koje su obilježile ovaj popularni show
Dominik je pobjednik devete sezone 'Života na vagi!'
IZGUBIO ČAK 57,3 kilograma

Dominik je pobjednik devete sezone 'Života na vagi!'

U RTL-ov show ušao je sa 169,3 kilograma, a izgubio je 57,3 kilograma, što je 33,8 % tjelesne mase. Sad ima 112 kilograma
Marija je najbolja od nefinalista 'Života na vagi', osvojila je nagradu od 7000 eura
UNATOČ BOLOVIMA

Marija je najbolja od nefinalista 'Života na vagi', osvojila je nagradu od 7000 eura

Nakon napete završnice i treninga kao dvoboja s Antom, Marija je odnijela nagradu kao najbolja među nefinalistima devete sezone showa 'Život na vagi'. Od ulaska u show izgubila je čak 45,5 kilograma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025