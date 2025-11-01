Ove serije su se najviše gledale u svijetu na Amazon Primeu

Superheroji, romanse i trileri najgledaniji su žanrovi u svijetu serija na Amazon Primeu protekloga tjedna. Koji je vaš favorit s popisa?

1. Gen V

Superherojska serija smještena na jedini američki koledž za superjunake. Mladi studenti suočavaju se s moralnim dilemama i mračnim tajnama škole dok se bore za mjesto u elitnom timu The Seven.

SAD, 2023., Superheroji

2. The Summer I Turned Pretty

Emotivna drama o odrastanju, prvoj ljubavi i obiteljskim odnosima kroz jedno nezaboravno ljeto.

SAD, 2022., Romansa

3. Harlan Coben's Lazarus

Napeti triler o muškarcu koji nakon očeva samoubojstva otkriva mračne tajne iz prošlosti i povezanost s neriješenim ubojstvima.

SAD, 2025., Triler

4. Maxton Hall

Njemačka teen drama o sukobu siromašne stipendistice i bogatog nasljednika u elitnoj školi, gdje tajne i strasti prijete da sve izmakne kontroli.

Njemačka, 2024., Drama

5. The Terminal List: Dark Wolf

Pratimo Navy SEAL-a Bena Edwardsa u opasnim CIA operacijama gdje se bori s vlastitim mračnim porivima.

SAD, 2025., Akcija

6. The Girlfriend

Psihološki triler o ženi koja sumnja da nova djevojka njezina sina skriva mračnu tajnu.

SAD, 2025., Drama

7. Yo soy Betty la fea

Kultna kolumbijska telenovela o Betty, skromnoj i pametnoj djevojci koja osvaja svijet i gledatelje već desetljećima.

Kolumbija, 1999., Telenovela

8. The Walking Dead: Daryl Dixon

Daryl se budi na obali Francuske i pokušava otkriti kako je tamo dospio, suočavajući se s novim izazovima i vezama u postapokaliptičnom svijetu.

2023., Drama

9. De viaje con los Derbez

Dokumentarna serija koja prati poznatu meksičku obitelj Derbez na njihovim putovanjima i avanturama.

Meksiko, 2019., Dokumentarac

10. Confidence Queen

Korejska kriminalistička komedija o tri prevarantice koje udružuju snage kako bi se osvetile najvećim zlikovcima današnjice.

Južna Koreja, 2025., Krimi komedija

