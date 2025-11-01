U najnovijoj top listi provjerite koje su se serije najviše gledale u svijetu na platformi Amazon Prime.
Ove serije su se najviše gledale u svijetu na Amazon Primeu
Superheroji, romanse i trileri najgledaniji su žanrovi u svijetu serija na Amazon Primeu protekloga tjedna. Koji je vaš favorit s popisa?
1. Gen V
Superherojska serija smještena na jedini američki koledž za superjunake. Mladi studenti suočavaju se s moralnim dilemama i mračnim tajnama škole dok se bore za mjesto u elitnom timu The Seven.
SAD, 2023., Superheroji
2. The Summer I Turned Pretty
Emotivna drama o odrastanju, prvoj ljubavi i obiteljskim odnosima kroz jedno nezaboravno ljeto.
SAD, 2022., Romansa
3. Harlan Coben's Lazarus
Napeti triler o muškarcu koji nakon očeva samoubojstva otkriva mračne tajne iz prošlosti i povezanost s neriješenim ubojstvima.
SAD, 2025., Triler
4. Maxton Hall
Njemačka teen drama o sukobu siromašne stipendistice i bogatog nasljednika u elitnoj školi, gdje tajne i strasti prijete da sve izmakne kontroli.
Njemačka, 2024., Drama
5. The Terminal List: Dark Wolf
Pratimo Navy SEAL-a Bena Edwardsa u opasnim CIA operacijama gdje se bori s vlastitim mračnim porivima.
SAD, 2025., Akcija
6. The Girlfriend
Psihološki triler o ženi koja sumnja da nova djevojka njezina sina skriva mračnu tajnu.
SAD, 2025., Drama
7. Yo soy Betty la fea
Kultna kolumbijska telenovela o Betty, skromnoj i pametnoj djevojci koja osvaja svijet i gledatelje već desetljećima.
Kolumbija, 1999., Telenovela
8. The Walking Dead: Daryl Dixon
Daryl se budi na obali Francuske i pokušava otkriti kako je tamo dospio, suočavajući se s novim izazovima i vezama u postapokaliptičnom svijetu.
2023., Drama
9. De viaje con los Derbez
Dokumentarna serija koja prati poznatu meksičku obitelj Derbez na njihovim putovanjima i avanturama.
Meksiko, 2019., Dokumentarac
10. Confidence Queen
Korejska kriminalistička komedija o tri prevarantice koje udružuju snage kako bi se osvetile najvećim zlikovcima današnjice.
Južna Koreja, 2025., Krimi komedija
