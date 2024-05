Ove tri pjesme veliki su hitovi, a malo tko zna da su se natjecale na Eurosongu: Poslušajte ih

U svojih 68 godina, Eurosong je iznjedrio brojne hitove koji su postali popularni diljem Europe, ali i izvan nje. Posljednjih godina neke pjesme postale su popularne na društvenim mrežama pa su kreirani mnogobrojni videozapisi koji u pozadini imaju Eurosong pjesme. No, iako su veliki globalni hitovi, malo ljudi zna da su se natjecale na prestižnom natjecanju.

Rosa Linn - 'Snap' (2022)

Rosa Linn predstavljala je Armeniju na 66. Eurosongu koji se održao 2022. godine u Torinu, Italija. Tamo je završila na 20. mjestu s 61 bodom. No, pjesma je nakon natjecanja pronašla put do publike pa je postala viralna na TikToku što je dovelo do porasta slušanosti na Spotifyju i pregleda na YouTubeu. Do sada je snimljeno preko 300 tisuća videozapisa na TikToku koji u pozadini imaju ovu pjesmu.

Polako je pjesma počela ulaziti na nacionalne liste slušanosti pa je ubrzo i nadmašila i pobjedničku pjesmu 'Stefania' Kalush Orchestre, a uskoro bi mogla premašiti i milijardu slušanja na Spotfiyju.

Duncan Laurence - 'Arcade' (2019)

Predstavnik Nizozemske, Duncan Laurence, pobijedio je na Eurosongu s pjesmom 'Arcade' 2019. godine u Izraelu. Laurence je tako osigurao prvu eurovizijsku pobjedu Nizozemske od 1975. godine. Pobijedio je s 498 bodova u velikom finalu, a zanimljivost je i da je 'Arcade' prva nizozemska Eurosong pjesma koja je dobila 12 bodova od izraelskog žirija od 1978. godine.

Nakon Eurosonga, pjesma je oborila nizozemski rekord Spotifyja za većinu streamova snimljenih unutar 24 sata nakon Duncanove pobjede, a do danas je skupila više od milijardu slušanja na toj platformi te je time postala prva eurovizijska pjesma koja je ostvarila taj uspjeh. 2021. godine Laurence je primio nagradu Global Platinum za više od milijardu streamova pjesme širom svijeta na svim platformama za streaming tijekom prve polufinalne večeri natjecanja.

'Arcade' je nadmašio pobjedničke pjesme Loreen 'Euphorie' i 'Månsa Zelmerlöwa 'Heroes' u broju streamova na Spotifyju još 2021. godine. Osim toga, nadmašio je i pjesmu 'Soldi' talijanskog glazbenika Mahmooda.

Domenico Modugno - 'Nel Blu Dipinto Di Blu' (1958)

Domenico Modugno izveo je pjesmu 'Nel Biu Dipinto Di Blu' davne 1958. na Eurosongu koji se tada održavao u nizozemskom gradu Hilversum. Pjesma je još nakon pobjede na Sanremu postigla svjetski uspjeh, postavši jedna od najpoznatijih talijanskih pjesama u svijetu i s najvećim komercijalnim uspjehom ikad. Pjesma je zbog riječi 'Volare', koja otvara refren pjesme i s kojom mnogi znaju ovu pjesmu, dobila i taj alternativni naziv.

Modugno je na Eurosongu te 1958. završio na trećem mjestu, a tijekom prijenosa natjecanja uživo nekoliko zemalja nije moglo vidjeti ili čuti njegov nastup zbog tehničke greške. Nastupao je prvi, a naknadno mu je dopušteno ponovno izvođenje nakon posljednje pjesme.

Pjesma je osvojila i dvije nagrade Grammy 1958. godine u kategorijama 'Pjesma godine' i 'Ploča godine'. Među izvođačima koji su interpretirali ovu pjesmu su Gipsy Kings, Dean Martin, Andrea Bocelli, David Bowie, Frank Sinatra, Ray Charles i mnogi drugi.