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Ovi glumci ušli su u zadnji krug izbora za novog Jamesa Bonda!

Piše 24sata,
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Ovi glumci ušli su u zadnji krug izbora za novog Jamesa Bonda!
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Foto: Famous Images/SIPA USA
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Studio bi tijekom idućeg tjedna trebao održati završne audicije, a među glumcima koji bi mogli pristupiti testiranju navode se tri imena.

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Amazon MGM Studios priprema završne audicije za ulogu Jamesa Bonda, a testiranja bi, prema izvorima portala Deadline, mogla početi već u petak i trajati do kraja idućeg tjedna. Studio je navodno poslao najmanje četiri poziva za testiranje. Izvori Deadlinea navode da su među četvoricom koja bi trebala pristupiti audiciji Jack Lowden, Callum Turner i Josh O’Connor, no taj popis nije potvrđen.

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Jack Lowden | Foto: Famous Images/SIPA USA

Amazon MGM Studios nije odgovorio na upit Deadlinea za komentar. Studio je testiranja prvotno planirao ranije ovog mjeseca, ali ih je pomaknuo zbog rasporeda kandidata.

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Želio ih je održati približno u isto vrijeme, pa bi završni krug, prema navodima izvora, trebao početi krajem mjeseca.

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Callum Turner | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Čak i ako audicije završe idućeg tjedna, studio još nije objavio kada će odabrati novog glumca. Deadline piše da mnogi očekuju konačnu odluku do kraja godine, ali zasad nema potvrđenog roka. Potraga za novim Bondom počela je na proljeće, kada je studio objavio da se projektu pridružuje voditeljica izbora glumaca Nina Gold.

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Josh O’Connor | Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Producenti Amy Pascal i David Heyman te redatelj Denis Villeneuve suzili su popis kandidata i u rujnu dogovorili ponude za testiranje, navodi Deadline. Amazon MGM ove je godine preuzeo punu kreativnu kontrolu nad franšizom. Studio je najprije angažirao Pascala i Heymana, zatim Villeneuvea za režiju, a prošlog ljeta Stevena Knighta za scenarij. Prije audicija usmjerio se na razvoj priče.

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*uz korištenje AI-ja

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