Trebali su dobiti Oscara, a nisu: Evo koje zvijezde začudo nikada nisu osvojile važni zlatni kipić

U noći na nedjelju u Los Angelesu će se po 98. put dodijeliti Oscari, a društvene mreže posljednjih dana vrve nagađanjima tko bi mogao kući odnijeti zaslužene zlatne kipiće.

Tijekom povijesti nagrađena su neka od najvažnijih imena Hollywooda, no određeni broj slavnih ipak je ostao praznih ruku unatoč velikim filmovima u kojima su glumili.

Bradley Cooper je za svoju glumu, režiju, produkciju i pisanje scenarija dosad bio nominiran čak 12 puta za Oscara, no zlatni kipić mu je uvijek izmaknuo iz ruku. Do danas nema nijednu nagradu unatoč brojnim uspješnim filmovima na kojima je radio.

Foto: Mario Anzuoni

Njegov kolega Ethan Hawke također nema niti jednu nagradu, a bio je nominiran triput za glumu i dvaput za scenarij.

Slavni Gandalf Ian McKellen dvaput je bio u utrci za Oscara, no do danas na policama nema ni jedan trofej.

Glumice Laura Linney i Michelle Pfeiffer triput su bile nominirane, no nikada nisu kući odnijele Oscara. Mnogi njihovi obožavatelji to smatraju velikom nepravdom te su prozivali Akademiju zbog ove dvije slavne dame.

Foto: Daniel Cole

Oscara nemaju ni Helena Bonham Carter te Maggie Gyllenhaal. Prema pisanju Voguea, obje su barem jednom i više nego zaslužile zlatnu statuu, no nisu imale sreće tih godina kada su nominirane.

Legendarna Glenn Close čak je osam puta bila u utrci, a nije na pozornicu izašla niti jednom kao pobjednica. "The Big Chill", "Fatal Attraction" i "Dangerous Liaisons" filmovi su zahvaljujući kojima je bila nominirana.

53rd Golden Camera Awards Ceremony | Foto: Christian Charisius/DPA/PIXSELL

Godine 1994. dodjela Oscara proglašena je velikom nepravdom od strane obožavatelja iz razloga što Liam Neeson nije kući ponio kipić za ulogu u filmu "Schindlerova lista". Te je godine slavio Tom Hanks, a Neesonu do danas nije uspjelo osvojiti Oscara. Zlatni kipić nikada nije osvojio ni njegov kolega Edward Norton, unatoč činjenici što se pojavio u nekim od najvažnijih filmova novije povijesti.

Sigourney Weaver bila je favoritkinja za Oscare 1989. kada je dobila čak dvije nominacije za svoju glumu u istoj godini, no kipić nije osvojila. Ni Michelle Williams nema Oscara. Među nominiranima se našla pet puta za vrhunske filmove u kojima je glumila, a nagradu joj nisu priskrbili "Brokeback Mountain", "Blue Valentine", "My Week with Marilyn", "Manchester by the Sea" ni "The Fabelmans".