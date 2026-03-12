Pojačane sigurnosne mjere uoči Oscara: FBI upozorio o mogućoj prijetnji iranskih dronova

Sigurnosne mjere uoči ovogodišnje dodjele Academy Awards dodatno su pojačane nakon što je FBI upozorio kalifornijske vlasti na mogućnost napada dronovima koje bi mogao izvesti Iran. Ipak, organizatori Oscara naglašavaju da su pripreme za sigurnost redovite i temeljite te da nema razloga za paniku.

Crveni tepih već je postavljen u Hollywood, gdje se priprema velika filmska večer. Voditelj ceremonije, komičar Conan O'Brien, zajedno s brojnim novinarima i članovima produkcije sudjelovao je u pripremama za događaj koji svake godine okuplja najveća imena filmske industrije, javlja Variety.

Prema informacijama koje je objavio ABC News, FBI je posljednjih dana obavijestio policijske službe diljem California da bi Iran mogao pokušati uzvratiti na američke vojne akcije pokretanjem dronova prema zapadnoj obali Sjedinjenih Država.

Iz Los Angeles County Sheriff's Department nisu željeli komentirati sadržaj upozorenja, no potvrdili su da djeluju uz „povišenu razinu pripravnosti“ i pojačani oprez.

Foto: Barbara Munker/DPA

O sigurnosti sudionika govorio je i izvršni producent ceremonije Raj Kapoor tijekom konferencije za medije s kreativnim timom 98. dodjele Oscara.

„Imamo jedan od najboljih sigurnosnih timova u industriji. Svake godine pratimo globalna događanja i blisko surađujemo s FBI-jem i policijom Los Angelesa“, rekao je Kapoor, naglasivši da organizatori žele osigurati da se svi sudionici i gledatelji osjećaju sigurno.

Prema izvorima časopisa Variety, sigurnosne mjere su povećane, ali nisu upadljivo vidljive za posjetitelje.

Podsjetimo, dodjela 98. Oscara održat će se u nedjelju, 15. ožujka, u dvorani Dolby Theatre u kompleksu Ovation Hollywood, a prijenos ceremonije emitirat će se u više od 200 zemalja diljem svijeta.