Ovo boli! Kći Brada i Angeline preko novina se odrekla oca

Kći glumaca Brada Pitta (60) i Angeline Jolie, Shiloh Jolie-Pitt, prije dva mjeseca podnijela je zahtjev za to da se 'Pitt' makne iz njenog prezimena, a sada je napravila i korak dalje. Ustrajna u micanju očevog prezimena Shiloh je objavila članak u Los Angeles Timesu da je podnijela zahtjev za promjenu imena u 'Shiloh Jolie', piše People.

Naime, prema kalifornijskom zakonu, osoba koja mijenja vlastito ime mora objaviti zahtjev u lokalnim dnevnim novinama. Kako pišu strani mediji, zahtjev će sigurno biti odobren.

Angelina Jolie attends the red carpet of the movie "Eternals" | Foto: Profimedia

Njezinim stopama krenula je i druga kći bivših supružnika, Vivienne, koja je odlučila da ne želi imati nikakav odnos s ocem. Na plakatu za predstavu 'The Outsiders' je umjesto Vivienne Jolie-Pitt, kako se godinama predstavljala, pisalo Vivienne Jolie. Nije još poznato je li službeno promijenila prezime.

Foto: REUTERS/Caitlin Ochs

Prije nekoliko mjeseci se i njihova najstarija kći Zahara predstavila samo s majčinim prezimenom, a njihov sin Maddox navodno ne koristi prezime Pitt u dokumentima koji nisu službeni.

Podsjetimo, Angelina je podnijela zahtjev za razvod od Brada 2016. godine te je tražila potpuno skrbništvo nad njihovom djecom - Zaharom, Maddoxom, Paxom, Shiloh, Knoxom i Vivienne. Nije poznato u kakvom su odnosu djeca trenutačno s njihovim ocem. Inače, razvod Angeline i Brada još uvijek nije finaliziran, iako su službeno slobodni od 2019. godine.