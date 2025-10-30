Ovo je 10 najgledanijih filmova na Apple TV+ prošlog tjedna u svijetu: Što gledate iduće?

Provjerite koji su filmovi bili najgledaniji na svijetu na streaming platformi Apple TV+.
Apple TV+ i prošlog je tjedna ponudio uzbudljiv izbor filmova koji su osvojili gledatelje diljem svijeta. Provjerite koji su filmovi bili najgledaniji.
1. The Lost Bus
Potresna drama o ocu koji riskira sve kako bi spasio učiteljicu i njezine učenike iz razornog požara. Glavne uloge tumače Matthew McConaughey i America Ferrera, a režiju potpisuje Paul Greengrass.
SAD, 2025., Drama, Katastrofa
2. Highest 2 Lowest
Kriminalistički triler o glazbenom mogulu kojeg ucjenjuju i stavljaju pred moralnu dilemu života. U glavnim ulogama briljira Denzel Washington, dok režiju potpisuje Spike Lee.
SAD, 2025., Krimi drama
3. The Family Plan
Komedija o bivšem plaćenom ubojici koji s obitelji kreće na urnebesno putovanje kada ga prošlost sustigne. U glavnoj ulozi je Mark Wahlberg.
SAD, 2023., Komedija, Obiteljski
4. All of You
Romantična priča iz bliske budućnosti o prijateljstvu i ljubavi, gdje test za pronalazak srodne duše mijenja živote protagonista.
SAD, 2025., Romansa
5. The Gorge
Dvoje operativaca na suprotnim stranama tajanstvenog klanca moraju surađivati kad se pojavi zlo iz dubine. U glavnim ulogama su Anya Taylor-Joy i Miles Teller.
SAD, 2025., Znanstvena fantastika
6. Stiller & Meara: Nothing Is Lost
Dokumentarac Bena Stillera o njegovim roditeljima, legendama komedije Jerryju Stilleru i Anne Meara, i njihovom utjecaju na kulturu i obitelj.
SAD, 2025., Dokumentarni
7. Fountain of Youth
Avanturistički film o tragaču za blagom koji okuplja tim za životnu pustolovinu, ali mora surađivati s otuđenom sestrom.
SAD, 2025., Avantura
8. Greyhound
Ratna drama u kojoj Tom Hanks glumi kapetana konvoja brodova tijekom Drugog svjetskog rata, suočenog s opasnim njemačkim podmornicama.
SAD, 2020., Ratni, Povijesni
9. Ghosted
Komična špijunska avantura o običnom čovjeku koji otkriva da je njegova simpatija tajna agentica. Glavne uloge tumače Chris Evans i Ana de Armas.
SAD, 2023., Komedija, Špijunski
10. Wolfs
Napeti triler o fixeru koji mora prikriti zločin, ali mu se noć izmakne kontroli kad dobije neočekivanog partnera. U glavnim ulogama su George Clooney i Brad Pitt.
SAD, 2024., Triler
