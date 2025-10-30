Obavijesti

Ovo je 10 najgledanijih filmova na Apple TV+ prošlog tjedna u svijetu: Što gledate iduće?

Foto: Apple TV

Provjerite koji su filmovi bili najgledaniji na svijetu na streaming platformi Apple TV+.

Apple TV+ i prošlog je tjedna ponudio uzbudljiv izbor filmova koji su osvojili gledatelje diljem svijeta. Provjerite koji su filmovi bili najgledaniji. 

1. The Lost Bus

Potresna drama o ocu koji riskira sve kako bi spasio učiteljicu i njezine učenike iz razornog požara. Glavne uloge tumače Matthew McConaughey i America Ferrera, a režiju potpisuje Paul Greengrass. 

SAD, 2025., Drama, Katastrofa

2. Highest 2 Lowest

Kriminalistički triler o glazbenom mogulu kojeg ucjenjuju i stavljaju pred moralnu dilemu života. U glavnim ulogama briljira Denzel Washington, dok režiju potpisuje Spike Lee. 

SAD, 2025., Krimi drama

3. The Family Plan

Komedija o bivšem plaćenom ubojici koji s obitelji kreće na urnebesno putovanje kada ga prošlost sustigne. U glavnoj ulozi je Mark Wahlberg. 

SAD, 2023., Komedija, Obiteljski

4. All of You

Romantična priča iz bliske budućnosti o prijateljstvu i ljubavi, gdje test za pronalazak srodne duše mijenja živote protagonista. 

SAD, 2025., Romansa

5. The Gorge

Dvoje operativaca na suprotnim stranama tajanstvenog klanca moraju surađivati kad se pojavi zlo iz dubine. U glavnim ulogama su Anya Taylor-Joy i Miles Teller. 

SAD, 2025., Znanstvena fantastika

6. Stiller & Meara: Nothing Is Lost

Dokumentarac Bena Stillera o njegovim roditeljima, legendama komedije Jerryju Stilleru i Anne Meara, i njihovom utjecaju na kulturu i obitelj. 

SAD, 2025., Dokumentarni

7. Fountain of Youth

Avanturistički film o tragaču za blagom koji okuplja tim za životnu pustolovinu, ali mora surađivati s otuđenom sestrom. 

SAD, 2025., Avantura

8. Greyhound

Ratna drama u kojoj Tom Hanks glumi kapetana konvoja brodova tijekom Drugog svjetskog rata, suočenog s opasnim njemačkim podmornicama. 

SAD, 2020., Ratni, Povijesni

9. Ghosted

Komična špijunska avantura o običnom čovjeku koji otkriva da je njegova simpatija tajna agentica. Glavne uloge tumače Chris Evans i Ana de Armas. 

SAD, 2023., Komedija, Špijunski

10. Wolfs

Napeti triler o fixeru koji mora prikriti zločin, ali mu se noć izmakne kontroli kad dobije neočekivanog partnera. U glavnim ulogama su George Clooney i Brad Pitt. 

SAD, 2024., Triler

