DRAMA U BEOGRADU

Srpski mediji: Bačena je bomba na kuću Zdravka Čolića...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Srpski mediji: Bačena je bomba na kuću Zdravka Čolića...
Foto: Bus Plus Production/ATAImages/Pixsell

Izvori bliski istrazi navode da pjevač vjerojatno nije bio u kući u trenutku eksplozije, ali još uvijek nema službene potvrde o kretanju obitelji, piše Telegraf

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju u Beogradu u ponedjeljak navečer bačena je bomba. Policija i tužiteljstvo su na terenu te je očevid u tijeku. 

Izvori bliski istrazi navode da pjevač vjerojatno nije bio u kući u trenutku eksplozije, ali još uvijek nema službene potvrde o kretanju obitelji, piše Telegraf. Susjedi su opisali da se čula 'strašna detonacija' koja ih je uznemirila. 

Foto: Bus Plus Production/ATAImages/Pixsell

Dedinje je jedno od najskupljih i najelitnijih naselja u Beogradu. Cijene nekretnina ondje su među najvišima u Srbiji. Prosječna cijena četvornog metra iznosi oko 4.000 eura, dok luksuzne kuće i vile često vrijede od 1,5 do 5 milijuna eura, a neke i više.

Kuća Zdravka Čolića nalazi se u mirnom i elitnom dijelu Dedinja, poznatom po velikim parcelama i susjedstvu koje čine diplomati, biznismeni i javne osobe. Iako točna vrijednost njegove nekretnine nije poznata, procjenjuje se da se, s obzirom na lokaciju i tržišne cijene, radi o iznosu od nekoliko milijuna eura.

