Krimići, akcijski filmovi i drame najviše su se gledali proteklog tjedna na platformi HBO u Hrvatskoj. Provjerite jeste li neki od filmova propustili.
Ovo je 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj proteklog tjedna: Jeste li ih već pogledali?
1. Killer Heat
Napeti noir triler smješten na Kreti, gdje privatni istražitelj (Joseph Gordon-Levitt) istražuje sumnjivu smrt u moćnoj obitelji, dok ljubomora i mračne tajne izlaze na površinu. U glavnim ulogama su Richard Madden i Shailene Woodley, a režiju potpisuje Philippe Lacôte.
SAD, 2024., Krimić, Noir
2. Oppenheimer
Spektakularna drama Christophera Nolana o J. Robertu Oppenheimeru (Cillian Murphy) i njegovoj ulozi u stvaranju atomske bombe tijekom Drugog svjetskog rata. Glumačku postavu uz Murphyja čine Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon i Robert Downey Jr.
SAD, 2023., Drama, Povijesni
3. Superman
Ovaj spektakularni superherojski film prati Clarka Kenta, novinara iz Metropolisa, koji pokušava pomiriti svoje kriptonsko nasljeđe s ljudskim odgojem. U glavnim ulogama briljiraju David Corenswet, Rachel Brosnahan i Nicholas Hoult, dok režiju potpisuje James Gunn. Film donosi novu viziju legendarnog DC junaka i obiluje akcijom, dramom i emotivnim dilemama.
SAD, 2025., Superheroj, DC
4. Gaslit by My Husband: The Morgan Metzer Story
Istinita priča o Morgan Metzer, koju napada maskirani provalnik, a njezin bivši muž postaje glavni osumnjičeni. Drama s elementima trilera koja istražuje povjerenje, manipulaciju i pravdu. Jana Kramer i Austin Nichols nose glavne uloge.
SAD, 2024., Drama, Krimić
5. Road House
Remake kultnog akcijskog filma: bivši UFC borac Dalton (Jake Gyllenhaal) preuzima posao izbacivača u baru na Floridi, ali uskoro otkriva da je raj na obali pun opasnosti. U filmu glumi i Conor McGregor.
SAD, 2024., Akcija, Krimić
6. It
Sedmero djece iz gradića u Maineu suočava se s vlastitim strahovima i zlom koje poprima oblik klauna Pennywisea. Ovaj horor Andyja Muschiettija temeljen je na romanu Stephena Kinga.
SAD, 2017., Horor
7. It Chapter Two
Nastavak uspješnog horora: 27 godina nakon prvog susreta s Pennywiseom, članovi Losers Cluba vraćaju se u Derry kako bi se još jednom suočili s drevnim zlom.
SAD, 2019., Horor
8. Conan the Barbarian
Kultni fantasy film s Arnoldom Schwarzeneggerom u ulozi Conana, ratnika koji traži osvetu za ubojstvo svojih roditelja. Prepun epskih borbi, magije i avantura.
SAD, 1982., Fantazija, Akcija
9. The Alabama Solution
Dokumentarac koji prati zatvorenike u jednom od najopasnijih američkih zatvorskih sustava, koji riskiraju sve kako bi razotkrili zataškavanje i nepravdu.
SAD, 2025., Dokumentarni, Krimić
10. Miami Vice
Filmska adaptacija poznate serije: detektivi Sonny Crockett (Colin Farrell) i Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) uranjaju u svijet droge i kriminala u Miamiju.
SAD, 2006., Akcija, Krimić
