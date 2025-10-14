Ovo je 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj proteklog tjedna: Jeste li ih već pogledali?

HBO je i ovog tjedna privukao pažnju gledatelja u Hrvatskoj bogatom ponudom serija. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove.

1. Killer Heat

Napeti noir triler smješten na Kreti, gdje privatni istražitelj (Joseph Gordon-Levitt) istražuje sumnjivu smrt u moćnoj obitelji, dok ljubomora i mračne tajne izlaze na površinu. U glavnim ulogama su Richard Madden i Shailene Woodley, a režiju potpisuje Philippe Lacôte.

SAD, 2024., Krimić, Noir

2. Oppenheimer

Spektakularna drama Christophera Nolana o J. Robertu Oppenheimeru (Cillian Murphy) i njegovoj ulozi u stvaranju atomske bombe tijekom Drugog svjetskog rata. Glumačku postavu uz Murphyja čine Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon i Robert Downey Jr.

SAD, 2023., Drama, Povijesni

3. Superman

Ovaj spektakularni superherojski film prati Clarka Kenta, novinara iz Metropolisa, koji pokušava pomiriti svoje kriptonsko nasljeđe s ljudskim odgojem. U glavnim ulogama briljiraju David Corenswet, Rachel Brosnahan i Nicholas Hoult, dok režiju potpisuje James Gunn. Film donosi novu viziju legendarnog DC junaka i obiluje akcijom, dramom i emotivnim dilemama.

SAD, 2025., Superheroj, DC

4. Gaslit by My Husband: The Morgan Metzer Story

Istinita priča o Morgan Metzer, koju napada maskirani provalnik, a njezin bivši muž postaje glavni osumnjičeni. Drama s elementima trilera koja istražuje povjerenje, manipulaciju i pravdu. Jana Kramer i Austin Nichols nose glavne uloge.

SAD, 2024., Drama, Krimić

5. Road House

Remake kultnog akcijskog filma: bivši UFC borac Dalton (Jake Gyllenhaal) preuzima posao izbacivača u baru na Floridi, ali uskoro otkriva da je raj na obali pun opasnosti. U filmu glumi i Conor McGregor.

SAD, 2024., Akcija, Krimić

6. It

Sedmero djece iz gradića u Maineu suočava se s vlastitim strahovima i zlom koje poprima oblik klauna Pennywisea. Ovaj horor Andyja Muschiettija temeljen je na romanu Stephena Kinga.

SAD, 2017., Horor

7. It Chapter Two

Nastavak uspješnog horora: 27 godina nakon prvog susreta s Pennywiseom, članovi Losers Cluba vraćaju se u Derry kako bi se još jednom suočili s drevnim zlom.

SAD, 2019., Horor

8. Conan the Barbarian

Kultni fantasy film s Arnoldom Schwarzeneggerom u ulozi Conana, ratnika koji traži osvetu za ubojstvo svojih roditelja. Prepun epskih borbi, magije i avantura.

SAD, 1982., Fantazija, Akcija

9. The Alabama Solution

Dokumentarac koji prati zatvorenike u jednom od najopasnijih američkih zatvorskih sustava, koji riskiraju sve kako bi razotkrili zataškavanje i nepravdu.

SAD, 2025., Dokumentarni, Krimić

10. Miami Vice

Filmska adaptacija poznate serije: detektivi Sonny Crockett (Colin Farrell) i Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) uranjaju u svijet droge i kriminala u Miamiju.

SAD, 2006., Akcija, Krimić