FILMOVI I SERIJE

Ovo je 10 najgledanijih serija i filmova na Netflixu prošlog tjedna: Nemojte ih propustiti!

Foto: Netflix/Promo

Donosimo listu top 10 filmova i top 10 serija koje su se prošli tjedan gledale na Netflixu. Bilo je tu svega - od romantičnih komedija i napetih trilera do dokumentarnih hitova i povijesnih drama

Netflix je i ovog tjedna ponudio raznovrsnu selekciju filmova i serija koji su osvojili publiku u Hrvatskoj. Bilo da ste ljubitelj romantičnih komedija, napetih misterija ili dokumentarnih serija, na ovoj listi zasigurno ćete pronaći nešto za sebe.

Donosimo vam najgledanije naslove u Hrvatskoj prošlog tjedna.

Top 10 filmova

1. French Lover

Francuska, 2025.; Komedija, Romantična komedija

Ova šarmantna francuska romantična komedija prati Abela Camaru, najveću zvijezdu trenutka, koji slučajno upoznaje djevojku iz susjedstva Marion. Njihov susret prerasta u veliku ljubavnu priču punu smijeha i obrata. U glavnim ulogama su Omar Sy i Sara Giraudeau.

2. Ruth & Boaz

SAD, 2025.; Romansa, Drama

Talentirana pjevačica napušta glazbenu scenu Atlante i seli se u mali grad u Tennesseeju, gdje pronalazi novu ljubav i svrhu, ali prošlost je ne pušta na miru. Film s emotivnom pričom o drugoj prilici i snazi oprosta. U glavnim ulogama Serayah i Tyler Lepley.

3. KPop Demon Hunters

SAD, 2025.; Animacija, Za djevojke

K-pop superzvijezde Rumi, Mira i Zoey vode dvostruki život – dok nisu na pozornici, koriste svoje tajne moći kako bi zaštitile obožavatelje od natprirodnih prijetnji. Animirani hit s odličnim ocjenama i puno akcije.

4. Stoker

UK, 2013.; Horor, Psihološki horor

Nakon smrti oca, India upoznaje tajanstvenog ujaka Charlieja koji se useljava u njezin dom. Sumnje i privlačnost miješaju se u ovom psihološkom hororu s Nicole Kidman i Miom Wasikowskom.

5. She Said Maybe

Njemačka, 2025.; Komedija, Drama

Njemačko-turska dramedija prati Mavi, djevojku odraslu u Njemačkoj, koja otkriva da je dio bogate turske dinastije. Glamur i obiteljske tajne prijete njezinoj vezi.

6. The Wrong Paris

SAD, 2025.; Komedija, Romantična komedija

Dawn misli da ide na spoj u Pariz, Francusku, ali završava u Parizu, Texas. Planira bijeg, no zaljubljuje se u kauboja. Romantična komedija s Mirandom Cosgrove.

7. Hop

SAD, 2011.; Animacija, Obiteljski

Sin Uskrsnog zeca, E.B., sanja o karijeri bubnjara u LA-u. Animirani film za cijelu obitelj s glasovima Russella Branda i Jamesa Marsdena.

8. aka Charlie Sheen

SAD, 2025.; Dokumentarni, Showbusiness

Dokumentarna serija o usponu, padu i povratku Charlieja Sheena. Prikazuje njegovu borbu s ovisnošću, javne skandale i put do sedam godina trijeznosti.

9. Seventh Son

UK, 2014.; Fantazija, Čarobnjaci

Fantastična priča o Johnu Gregoryju, sedmom sinu sedmog sina, koji štiti svijet od vještica i čudovišta. Njegov novi šegrt, mladi Thomas Ward, mora preživjeti opasnu obuku. U glavnim ulogama Jeff Bridges i Julianne Moore.

10. Mantis

Južna Koreja, 2025.; Akcija, Plaćeni ubojice

Akcijski triler iz Južne Koreje o elitnom plaćenom ubojici koji se vraća u posao i sukobljava s bivšim prijateljem i legendarnim vođom kriminalne organizacije.

Top 10 serija

1. Wayward

Kanada, 2025.; Triler, Misterij

Mali grad skriva veliku tajnu – lokalni policajac sumnja da škola za problematične tinejdžere i njezin karizmatični osnivač nisu ono što se čine. Napeta misterija s Mae Martin i Toni Collette.

2. House of Guinness

UK, 2025.; Drama, Poslovna drama

Povijesna drama smještena u Dublin 1868. godine. Nakon smrti patrijarha Guinness, četvero djece bori se za kontrolu pivovare, dok svatko skriva mračne tajne.

3. Ángela

Španjolska, 2024.; Drama, Psihološka

Angela vodi ugodan život u Londonu dok ne otkrije zlostavljanje u obitelji. Detektiv razotkriva mračne tajne njezina supruga, a Angela kreće u potragu za istinom.

4. Billionaires' Bunker

Španjolska, 2025.; Znanstvena fantastika, Postapokalipsa

Skupina milijardera skriva se u luksuznom bunkeru tijekom globalnog sukoba, ali stare obiteljske svađe prijete da sve unište. 

5. Alice in Borderland

Japan, 2025., Triler, Igra zamki

Mladić opsjednut videoigrama i njegovi prijatelji našli su se u opasnoj verziji Tokija gdje moraju igrati smrtonosne igre da bi preživjeli.

6. Black Rabbit

SAD, 2025.; Krimić, Gangsteri

Vlasnik njujorškog kluba dopušta problematičnom bratu povratak u život, čime otvara vrata opasnostima koje prijete svemu što je izgradio.

7. Wednesday

SAD, 2022.; Komedija, Horor-komedija

Wednesday Addams upisuje se u čudnu školu gdje mora svladati svoje moći, zaustaviti krvavi niz ubojstava i riješiti obiteljsku misteriju. Popularna horor-komedija s Jennom Ortegom.

8. Henry Danger

SAD, 2014., Komedija, Obiteljska

Trinaestogodišnji Henry postaje pomoćnik superheroja Captain Mana, balansirajući između škole i borbe protiv kriminala. Serija za cijelu obitelj.

9. Bon Appétit, Your Majesty

Južna Koreja, 2025., Drama, Putovanje kroz vrijeme

Vrhunska kuharica putuje kroz vrijeme u eru Joseona, gdje svojim modernim jelima oduševljava tiranskog kralja, ali pred njom su i kraljevski izazovi.

10. The Guest

Kolumbija, 2025., Drama, Psihološka

Naizgled savršena obitelj suočava se s neočekivanim gostom koji razotkriva skrivene tenzije i političke ambicije, prijeteći da ih uništi iznutra.

Ako još niste pogledali ove hitove, sada je pravo vrijeme! Koji je vaš favorit s liste?

