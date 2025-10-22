Ovo je 10 najgledanijih serija na SkyShowtime u Hrvatskoj ovog tjedna: Evo što možete pratiti

SkyShowtime je i ovog tjedna donio bogatu ponudu serija, a mi vam predstavljamo najgledanije naslove u Hrvatskoj za tjedan koji je počeo u ponedjeljak, 20. listopada 2025. godine. Provjerite koje su priče osvojile publiku i koje ne smijete propustiti!

Top 10 serija na SkyShowtime u Hrvatskoj:



1. Tulsa King

IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 78%

Sylvester Stallone briljira kao Dwight Manfredi, mafijaški capo koji nakon 25 godina zatvora pokušava izgraditi novi kriminalni imperij u Tulsi. Serija obiluje akcijom i neočekivanim obratima. (SAD, 2022., Akcija)





2. Star Trek: Strange New Worlds

IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 99%

Kapetan Pike, Spock i posada USS Enterprisea istražuju nove svjetove i susreću nepoznate civilizacije. Ova serija vraća klasični duh Star Treka i oduševljava SF fanove. (SAD, 2022., Znanstvena fantastika)





3. Dexter: Resurrection

IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 95%

Dexter Morgan se budi iz kome i kreće u potragu za sinom Harrisonom, dok ga prošlost sustiže. Nova sezona donosi napetu kriminalističku dramu s Michaelom C. Hallom. (SAD, 2025., Krimić)



4. MobLand

IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 76%

Dvije mafijaške obitelji ulaze u rat koji prijeti uništenjem svega. Tom Hardy i Pierce Brosnan predvode glumačku postavu u ovoj napetoj seriji o kriminalu i lojalnosti. (UK, 2025., Krimić)





5. The Twilight Zone

IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 68%

Antologijska serija koja kroz znanstvenu fantastiku, fantaziju i nadnaravno istražuje ljudsku prirodu i društvene teme. (SAD, 2019., Triler)





6. Devil in Disguise: John Wayne Gacy

IMDB: 7.8

Istinita priča o zloglasnom serijskom ubojici iz Chicaga, čija je dvostruka osobnost šokirala javnost. (SAD, 2025., Krimić)





7. Warehouse 13

IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 82%

Dvoje agenata čuva tajni skladište s opasnim artefaktima. Serija je spoj znanosti, misterije i avanture, a uživat će svi ljubitelji fantastike. (SAD, 2009., Drama)





8. Suits LA

IMDB: 5.8

Nastavak popularne serije prati Teda Blacka, bivšeg tužitelja koji sada zastupa moćne klijente u Los Angelesu. Pravni izazovi i osobne dileme čine ovu seriju napetom i zabavnom. (SAD, 2025., Drama)





9. Poker Face

IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 100%

Charlie Cale ima nevjerojatnu sposobnost prepoznavanja laži. Svaka epizoda donosi novu misteriju i zanimljive likove, a Natasha Lyonne briljira u glavnoj ulozi. (SAD, 2023., Krimić)





10. Your Honor

IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 58%

Sudac iz New Orleansa mora zaštititi sina nakon što postane upleten u smrtonosnu igru s mafijom. Bryan Cranston donosi snažnu izvedbu u ovoj moralno složenoj drami. (SAD, 2020., Krimić)

Ako tražite inspiraciju za bingeanje serija, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?