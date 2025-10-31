Ovo je kuća strave zbog koje cijeli svijet zna za Noć vještica

U mirnom susjedstvu South Pasadene u Kaliforniji, smještena uz željezničku prugu, stoji jedna naizgled obična, svijetloplava kuća. No, za obožavatelje horor filmova, ova dvokatnica predstavlja utjelovljenje čistog zla: Ona je zloglasni dom ubojice Michaela Myersa iz kultnog filma Johna Carpentera 'Noć vještica' ('Halloween') iz 1978. godine.

Kada je Carpenter tražio lokacije za svoj niskobudžetni horor (koji će na kino blagajnama zaraditi milijune), pronašao je savršenu kulisu u drvoredima na ulicama South Pasadene. Među njima se isticala kuća na adresi 707 Meridian Avenue. Izgrađena je davne 1888. godine i smatra se jednom od prvih kuća podignutih u tom području.

Do kasnih 1970-ih, kada ju je filmska ekipa otkrila, kuća je već dugo bila napuštena i u iznimno lošem stanju. Pričalo se da je bila toliko oronula da su producenti morali uložiti ozbiljan trud kako bi je doveli u stanje prikladno za snimanje. Pokrpali su je su tek toliko da izgleda kao dom u kojem netko živi.

U filma, ova kuća bila je dom obitelji Myers. Tu se, u uvodnoj sceni, dogodio stravičan zločin koji je pokrenuo cijelu franšizu. Na Noć vještica 1963. godine, šestogodišnji Michael Myers, nakon što je špijunirao svoju stariju sestru Judith s njezinim dečkom, uzima kuhinjski nož i brutalno je ubija u njezinoj sobi na katu. Taj čin ga šalje u sanatorij Smith's Grove, iz kojeg bježi 15 godina kasnije kako bi nastavio svoj krvavi pohod.

Nakon što su se kamere ugasile, stvarna kuća je ponovno prepuštena zubu vremena. Ostala je prazna i postajala sve derutnija.

Sudbina joj je zapečaćena 1987. godine kada je, zajedno s ostalim zgradama u bloku, označena za rušenje kako bi se napravilo mjesta za novu bolnicu. Činilo se da će ikona horora nestati pod gusjenicama buldožera. Međutim, u posljednjem trenutku, pojavio se neočekivani spasitelj, David Margrave, ekscentrični član gradskog vijeća South Pasadene.

Margrave, poznat po tome što je sve transakcije obavljao isključivo srebrnim i zlatnim kovanicama, kupio je kuću na licu mjesta za simboličnu cijenu jednog srebrnog dolara. Jedini uvjet bio je da je odmah ukloni s parcele. Budući da nije posjedovao zemljište na koje bi je premjestio, Margrave je organizirao njezino tajno, noćno preseljenje. Kuća je podignuta s temelja i transportirana nekoliko stotina metara dalje, na njezinu današnju lokaciju na adresi 1000 Mission Street.

Gradski oci South Pasadene dodijelili su joj status zaštićenog spomenika. Danas je u potpunosti obnovljena i služi kao poslovni prostor u kojem se, između ostalog, nalazi i kiropraktičarska ordinacija.

Ironično, njezina nova lokacija smjestila ju je točno preko puta zgrade u kojoj se nekada nalazila trgovina "Nichol's Hardware Store" – mjesto gdje je u filmu Michael Myers ukrao svoju prepoznatljivu bijelu masku i nož. Iako je ta zgrada danas indijski restoran, blizina dviju ključnih lokacija iz filma čini ovo područje nezaobilaznom točkom za sve obožavatelje. Turisti i ljubitelji franšize "Noć vještica"redovito dolaze fotografirati se na stepenicama, iako mali natpis na vratima ljubazno zabranjuje neovlašteni ulazak na posjed.