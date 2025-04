Ovo je najbogatija glumica na svijetu, vrijedi čak 3 milijarde $!

Na listi najbogatijih glumaca nalaze Tom Cruise, Robert De Niro i Tom Hanks, ali titula najbogatije glumice pripala je Jami Gertz (59). Njezino bogatstvo procjenjuje se na tri milijarde dolara neto vrijednosti.

Iako je svojom glumačkom karijerom zaradila veliku svotu novaca, dio njezine zarade dolazi i zbog toga što je zajedno sa svojim suprugom, Tonyjem Resslerom (65), suvlasnica NBA momčadi Atlanta Hawks.

Ljudi su smatrali kako je Gertz do svog bogatstva došla lako, ali nije oduvijek sve bilo bajno. Kada su se oženili krajem osamdesetih, Tony je imao problema s financijama te je tada glumica financijski održavala njihov život. Tony je nakon toga osnovao nekoliko tvrtki te je danas milijarder.

- Svi misle da sam se udala za bogatog tipa. Ali ja sam zarađivala više, puno više od Tonyja kad sam ga upoznala. Ja sam platila našu prvu kuću. Ja sam platila naš prvi odmor. Udala sam se za njega jer sam se zaljubila u njega - rekla je glumica jednom prilikom.

Svoju glumačku karijeru Gertz je započela dok je još studirala glumu. Utjelovila je uloge u raznim filmovima poput The Lost Boys, Crossroads, Less Than Zero, ali i u serijama Square Pegs, Twister, Stil Standing i mnogim drugima.

U jednom trenu u svojoj karijeri više se fokusirala na poduzetničke pothvate kao i njezin suprug. Ona je 2010. osnovala producentsku kuću Lime Orchard Productions što joj je omogućilo novi izvor prihoda.

- Dođeš u godine kada usporiš, a poslovi postaju teže dostupni - rekla je tada za glumu.

Posljednja uloga bila joj je u romantičnoj komediji 'I Want You Back' iz 2022. godine gdje je glumila zajedno s Charlie Day i Jenny Slate.

Prije nje, najbogatija glumica na svijetu bila je Dina Merrill, ali ona je preminula 2017. godine. Također, još jedna najbogatija glumica koja je svu svoju zaradu stekla isključivo glumom je Reese Witherspoon. Njezino bogatstvo procjenjuje se na 440 milijuna dolara.