Obavijesti

Show

Komentari 0
INTERLIBER

Ovo je najbolja kviz ekipa u Hrvatskoj! Natjecali se i 'lovci' iz Potjere, ali nisu pobijedili...

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je najbolja kviz ekipa u Hrvatskoj! Natjecali se i 'lovci' iz Potjere, ali nisu pobijedili...
4
Foto: Mirko Cvjetko

Na jedanaestom Ekipnom državnom prvenstvu u kvizu, održanom na Interliberu, hrvatska ekipa 'Crni sljezov kolačić' iznenadila je sve pobijedivši čak i poznate "lovce" iz kviza Potjera.

Hrvatski kviz savez, u suradnji s Zagrebačkim velesajmom, ponosno je organizirao jedanaesto Ekipno državno prvenstvo u kvizu na Interliberu, koje je okupilo čak 500 sudionika iz cijele Hrvatske.

Foto: Mirko Cvjetko

Natjecateljski duh bio je na visokom nivou, a u jednom od najspektakularnijih okvirova natjecanja, i “lovci” iz popularnog kviza Potjera pokazali su svoje vještine. 

PROMO Interliber na Zagrebačkom velesajmu
Interliber na Zagrebačkom velesajmu

Ova kvizaška manifestacija ponovno je oduševila, privukavši 100 ekipa natjecatelja, među kojima su bila i poznata imena: "lovci" Dean Kotiga, Krešimir Sučević Međeral, Mladen Vukorepa i Sven Marcelić, redatelj Mario Kovač, te lifestyle influencer Domagoj Jakopović - Ribafish. 

Foto: Mirko Cvjetko

U nikad jačoj konkurenciji, pobjedu je odnijela ekipa Crni sljezov kolačić, na drugom mjestu bila je ekipa Perlice (ekipa s čak dva “lovca” - Deanom i Mladenom), a treće mjesto zauzela je ekipa KviZDe (čiji je član “lovac” Sven Marcelić). Članovi pobjedničke ekipe su Mateja Iveta, Neven Trgovec, Karlo Plazina, Šime Gverić i Krešimir Štimac.

Foto: Mirko Cvjetko

U kategoriji “Najbolja ekipa do 25 godina” pobijedila je ekipa 'Skitnice' iz XV. gimnazije, koja je dan ranije dominirala na 'High Five' kvizu za srednje škole. Pobjedu u kategoriji najboljih ženskih ekipa odnijela je ekipa 'ŠtRIge' iz Rijeke.

JEŽURKA JEŽIĆ POVAZDAN LUTA Ježurka Ježić postao puzzle slagalica za djecu i privukao poglede na Interliberu
Ježurka Ježić postao puzzle slagalica za djecu i privukao poglede na Interliberu

Prvenstvo je obuhvatilo 84 pitanja podijeljena u 7 kategorija, uključujući povijest, sport, znanost i pop kulturu, a dodatnih 42 pitanja posluženih je deset ekipa koje su se plasirale u finale.

Foto: Mirko Cvjetko

Ovaj kvizaški event donio je vrijedne nagrade osigurane od strane partnera i sponzora, uključujući Croatia Records, Forma Fitness, OZ Comics, Vintage Photo Souvenir, VBZ te Red Bull.

- Ove godine smo ponovo podigli ljestvicu. Skupiti 500 kvizaša u 100 ekipa dokaz je rasta kviz kulture u Hrvatskoj. Raduje nas što su se najbolje ekipe došle iz svih krajeva zemlje, što pokazuje da se znanje cijeni i razvija diljem Hrvatske - izjavila je Petra Lypolt, dopredsjednica Hrvatskog kviz saveza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Meri Goldašić: Da, razvodim se!
KRAJ BRAKA

Meri Goldašić: Da, razvodim se!

Influencerica je na svojim društvenim mrežama objasnila kako do razvoda nije došlo zbog 'jedne velike stvari', nego 'puno malih trenutaka'...
FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!
LIJEPA LAURA

FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!

U sklopu izbora za Miss Universe, kandidatkinje za prestižnu titulu prošetale su pistom u nacionalnim kostimima. Među njima je bila i hrvatska predstavnica koja je oduševila u kreaciji domaćeg dizajnera, a kasnije i u bikiniju...
Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...
POZNATA INFLUENCERICA

Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...

Popularna influencerica Meri Goldašić (31) je potvrdila da se razvodi. Javnost ju je upoznala u showu 'MasterChef', gdje je pokazala svoje kulinarske sposobnosti, a od tada je prilično promijenila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025