Ovo je najbolja kviz ekipa u Hrvatskoj! Natjecali se i 'lovci' iz Potjere, ali nisu pobijedili...

Hrvatski kviz savez, u suradnji s Zagrebačkim velesajmom, ponosno je organizirao jedanaesto Ekipno državno prvenstvo u kvizu na Interliberu, koje je okupilo čak 500 sudionika iz cijele Hrvatske.

Foto: Mirko Cvjetko

Natjecateljski duh bio je na visokom nivou, a u jednom od najspektakularnijih okvirova natjecanja, i “lovci” iz popularnog kviza Potjera pokazali su svoje vještine.

Ova kvizaška manifestacija ponovno je oduševila, privukavši 100 ekipa natjecatelja, među kojima su bila i poznata imena: "lovci" Dean Kotiga, Krešimir Sučević Međeral, Mladen Vukorepa i Sven Marcelić, redatelj Mario Kovač, te lifestyle influencer Domagoj Jakopović - Ribafish.

Foto: Mirko Cvjetko

U nikad jačoj konkurenciji, pobjedu je odnijela ekipa Crni sljezov kolačić, na drugom mjestu bila je ekipa Perlice (ekipa s čak dva “lovca” - Deanom i Mladenom), a treće mjesto zauzela je ekipa KviZDe (čiji je član “lovac” Sven Marcelić). Članovi pobjedničke ekipe su Mateja Iveta, Neven Trgovec, Karlo Plazina, Šime Gverić i Krešimir Štimac.

Foto: Mirko Cvjetko

U kategoriji “Najbolja ekipa do 25 godina” pobijedila je ekipa 'Skitnice' iz XV. gimnazije, koja je dan ranije dominirala na 'High Five' kvizu za srednje škole. Pobjedu u kategoriji najboljih ženskih ekipa odnijela je ekipa 'ŠtRIge' iz Rijeke.

Prvenstvo je obuhvatilo 84 pitanja podijeljena u 7 kategorija, uključujući povijest, sport, znanost i pop kulturu, a dodatnih 42 pitanja posluženih je deset ekipa koje su se plasirale u finale.

Foto: Mirko Cvjetko

Ovaj kvizaški event donio je vrijedne nagrade osigurane od strane partnera i sponzora, uključujući Croatia Records, Forma Fitness, OZ Comics, Vintage Photo Souvenir, VBZ te Red Bull.

- Ove godine smo ponovo podigli ljestvicu. Skupiti 500 kvizaša u 100 ekipa dokaz je rasta kviz kulture u Hrvatskoj. Raduje nas što su se najbolje ekipe došle iz svih krajeva zemlje, što pokazuje da se znanje cijeni i razvija diljem Hrvatske - izjavila je Petra Lypolt, dopredsjednica Hrvatskog kviz saveza.