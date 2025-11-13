Obavijesti

JEŽURKA JEŽIĆ POVAZDAN LUTA

Ježurka Ježić postao puzzle slagalica za djecu i privukao poglede na Interliberu

Piše Goran Ivanović,
Foto: Facebook/Naša djeca - svijet slikovnica

Legendarna 'Ježeva kućica' Branka Ćopića vraća se u novom izdanju, kao puzzle s kultnim ilustracijama Vilka Glihe Selana. Slagalicu od 67 dijelova možete pronaći na Interliberu ili uskoro u web shopu 'Naše djece'.

Priča koja je obilježila djetinjstva brojnih generacija - Ježeva kućica, osvanut će u posve novom ruhu. Nakladnička kuća 'Naša djeca' u prodaju je pustila posebne puzzle sa slikom iz kultne slikovnice.

Ova basna koju je napisao Branko Ćopić prvo je izdanje doživjela u Beogradu još davne 1949., a vrlo brzo je i zašla i u Zagrebu 1950. godine.

NEPOZNATO Ježurka Ježić: Nevjerojatne činjenice o preslatkom ježu
Ježurka Ježić: Nevjerojatne činjenice o preslatkom ježu

Ipak najpopularnije izdanje ostaje slikovnica koja je izašla 1957. godine, s ilustracijama hrvatskog slikara Vilka Glihe Selana, koji je ovoj basni dao potpuno novu dimenziju. Mnogi se glavnog protagonista 'Ježurke Ježića', sjećaju baš po njegovoj verziji slikovnice.

Foto: Njuškalo/Antikvarijat Bono

Basna je stekla ogromnu popularnost i vrlo brzo je bila uvrštena na popis lektire te je vrlo brzo postala jedna od najprodavanijih dječjih knjiga na području bivše Jugoslavije. Iz popisa lektire izbačena je pod 1992. pod obrazloženjem na srpskom jeziku, no 2018. vratila se kao izborna lektira, tvrdi bivša ministrica znanosti, obrazovanja i mladih, Blaženka Divljak.

DIVJAK O POPISU LEKTIRE 'Puno je lažnih vijesti. Recimo, Ježurka je izbačen još 1992.'
'Puno je lažnih vijesti. Recimo, Ježurka je izbačen još 1992.'

Kroz godine je postala predmet brojnih dječjih predstava, a posebno zvučna je bila predstava 'Zagrebačke filharmonije' u Lisinskom.

Foto: Facebook/Naša djeca - svijet slikovnica

Sada slike iz ove predivne slikovnice možete slagati i kao unikatnu slagalicu od 67 dijelova. Ovu slagalicu moći ćete kupiti na štandu nakladničke kuće 'Naša djeca' na Interliberu u Zagrebačkom velesajmu, koji traje do subote. Za sve koji ju ne budu mogli fizički kupiti, uskoro će biti će dostupne i na web shopu, tvrde iz nakladničke kuće.

Sajam knjiga Počelo je 47. izdanje Interlibera: Dolazi više od 300 izlagača!
Počelo je 47. izdanje Interlibera: Dolazi više od 300 izlagača!


 

