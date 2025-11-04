Ovo je najseksi muškarac 2025.

Svijet je dobio novog nositelja prestižne titule: glumac Jonathan Bailey proglašen je najseksi muškarcem na svijetu za 2025. godinu prema izboru magazina People. On je ujedno i prvi otvoreno gay muškarac koji je ponio ovu titulu
Vijest, koja je odjeknula globalnom scenom, objavljena je u popularnom večernjem showu Jimmyja Fallona, a Bailey je time naslijedio prošlogodišnjeg pobjednika, glumca Johna Krasinskog.
No, ova odluka nije samo još jedna u nizu; ona predstavlja povijesni trenutak jer je Bailey prvi otvoreno gay muškarac koji je ponio ovu laskavu titulu u njezinih 40 godina postojanja.
Reakcija 37-godišnjeg glumca na proglašenje bila je mješavina iskrenog šoka, zaraznog smijeha i britanskog šarma.
"Ovo je čast života", izjavio je Bailey u emisiji, no odmah je dodao: "I potpuno je apsurdno." U svom stilu, našalio se s voditeljem: "Jimmy, hvala ti što si odbio titulu kako bih ja mogao biti ovdje."
Iako ga je uloga Lorda Anthonyja Bridgertona u Netflixovom megahitu "Bridgerton" katapultirala u stratosferu globalne slave, Baileyjev put do vrha bio je dug i prožet predanim radom.
Njegova karijera balans je između kazališnih dasaka i ekrana. Na pozornici je briljirao u brojnim ulogama, a za onu u mjuziklu "Company" osvojio je nagradu Laurence Olivier, britanski ekvivalent Tonyju.
Televizijska publika upoznala ga je kroz serije poput "Broadchurch", no uloga najstarijeg brata u obitelji Bridgerton donijela mu je status miljenika publike i "seks simbola".
Posljednjih godina njegova karijera doživljava nevjerojatan uzlet. Za ulogu u hvaljenoj miniseriji "Fellow Travelers" zaradio je nominaciju za nagradu Emmy, dok je kao šarmantni princ Fiyero u filmskom spektaklu "Wicked" osvojio srca gledatelja diljem svijeta.
Nedavno je glumio i u ljetnom blockbusteru "Jurassic World Rebirth", dokazavši svoju svestranost i status holivudske A-liste.
