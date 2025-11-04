Obavijesti

JONATHAN BAILEY

Ovo je najseksi muškarac 2025.

Svijet je dobio novog nositelja prestižne titule: glumac Jonathan Bailey proglašen je najseksi muškarcem na svijetu za 2025. godinu prema izboru magazina People. On je ujedno i prvi otvoreno gay muškarac koji je ponio ovu titulu
TIME100 Next red carpet arrivals in New York
Vijest, koja je odjeknula globalnom scenom, objavljena je u popularnom večernjem showu Jimmyja Fallona, a Bailey je time naslijedio prošlogodišnjeg pobjednika, glumca Johna Krasinskog. | Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
