Evo o čemu zapravo pjeva Baby Lasagna, što znači 'Rim Tim Tagi Dim' i kakvu ulogu ima mačka

Cijela Europa sinoć je pjevala 'Rim Tim Tagi Dim' s našim predstavnikom Baby Lasagnom (28), čiji je nastup preko noći postao najgledaniji. Pjesma, koja govori o mladiću koji napušta svoje rodno mjesto, već je hit i glavni favorit na kladionicama, a Lasagna je ranije otkrio detalje o njoj.

- Glazba u prvom dijelu pjesme kao da ide 'rim tim tagi dim' pa sam pomislio da bi bilo smiješno ako ubacim baš te riječi u pjesmu - rekao je Lasagna.

Inspiracija za pjesmu, kaže, proizašla je iz njegove podsvijesti.

- Mislim da mnogo mojih tekstova dolazi iz moje podsvijesti i stvari o kojima toliko ne razmišljam. U Hrvatskoj imamo problema s tim da se mnogi mladih ljudi seli. Pjesma je o tome da ljudi odlaze teška srca iz naše zemlje u potrazi za boljim životom - ispričao je.

'Meow cat, please meow back' pjeva Marko u pjesmi, a objasnio je i što to točno znači.

- Zamislio sam sebe s koferom kako izlazim iz kuće i govorim svojoj mački: 'Zamjauči, molim te, jer te više nikada neću vidjeti'. Pokušao sam da to bude smiješni dio pjesme, a ne tako ozbiljan i mračan - kazao je ovogodišnji favorit Eurosonga.

U nastavku vam donosimo tekst pjesme na engleskom jeziku.

Ay, I’m a big boy now

I’m ready to leave, ciao mamma ciao

Ay, I’m a big boy now

I’m going away and I sold my cow

But before I leave, I must confess

I need a round of decompress

One more time for all the good times

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Gonna miss you all, but mostly the cat

Gonna miss my hay, gonna miss my bed

Most of all I’m gonna miss the dance

So come on ya’ll, let us prance

Don’t call, don’t write

I’m leaving with the first light

Don’t cry, but dance

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

I hope I find, peace in the noise

Wanna become one of the city boys

They’re all so pretty and so advanced

Maybe they also know our dance

Bye mom, bye dad

Meow cat, please meow back

Don’t cry, just dance

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

A evo i hrvatski prijevod.

Hej, ja sam veliki dečko sad

Spreman sam otići, bok mama, bok

Hej, ja sam veliki dečko sad

Odlazim i prodao sam kravu

Prije nego što odem, moram priznati

Treba mi runda otpuštanja

Još jednom za sva dobra vremena

Rim tim...

Svi ćete mi nedostajati, ali najviše mačka

Nedostajat će mi moje sijeno, nedostajat će mi moj krevet

Ali najviše od svega, nedostajat će mi ples

Zato, dođite svi, šepurimo se

Rim tim...

Nemoj zvati, nemoj pisati

Odlazim s prvim svijetlom

Nemoj plakati, pleši

Rim-tim...

Nema povratka

Moje postojanje blijedi u crnilo

Da, nema povratka

Moja anksioznost napada

Rim tim...

Nadam se da ću naći mir u buci

Želim postati jedan od gradskih momaka

Oni su svi tako lijepi i napredni

Možda i oni znaju naš ples

rim tim...

Zbogom mama, Zbogom tata

Mjau, maco, molim te, mjaukni natrag

Nemoj plakat, samo pleši

Rim tim tagi...

refren

rim tim...

2024 Eurovision Song Contest first semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger