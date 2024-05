Priča poput Baby Lasagne: Ova pjesma također je bila rezerva, a kasnije je osvojila Eurosong...

Baby Lasagna došao je na Doru kao prva zamjena, osvojio Doru i krenuo na Eurosong. Ubrzo je postao glavni favorit eurovizijskih kladionica kojima je naš predstavnik mogući pobjednik ovog natjecanja. No, prije deset godina dogodila se ista stvar i Danskoj.

Producenti danske nacionalne izborne emisije za Eurosong, Dansk Melodi Grand Prix, sastavili su 2013. popis od deset izvođača koji će se boriti za odlazak na Eurosong. No, tada danske predstavnice Emmelie de Forest nije bilo na popisu.

Tekstopisci Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen i Thomas Stengaard izvorno su napisali Only Teardrops s namjerom da ga koristi neka druga zemlja na natjecanju te godine. Ole Tøpholm, danski eurovizijski komentar, prisjetio se tog natjecanja:

- Pjesma izvorno nije trebala biti na Dansk Melodi Grand Prixu. Dospjela je tamo samo zato što je još jedna pjesma izbačena iz natjecanja prije nego što su ljudi saznali kojih je 10 pjesama izvorno odabrano. Pjesma je bila gotovo zamjenski znak.

Kopenhagen: Finale 59. natjecanja za pjesmu Eurovizije | Foto: Jorg Carstensen/DPA

Pjesma je bila poslana u njemački selekcijski proces, ali tamošnji žiri nije odabrao pjesmu da se natječe u izboru. Emmelie de Forest osigurala je Danskoj treću pobjedu na Eurosongu.

Prvi put Danci su osvojili Eurosong davne 1963. godine s pjesmom 'Dansevise' koju su izveli Grethe i Jørgen Ingmann. Na drugu pobjedu čekali su 37 godina kada su 2000. Olsen Brothers s pjesmom 'Fly on the Wings of Love'.

Danska nema toliko uspjeha na natjecanju kao primjerice Švedska. Nakon pobjede Emmelie de Forest, Danci su 2014. završili na devetom mjestu. Godinu dana kasnije i 2016. nisu se plasirali u finale, a 2017. završili su na 20. mjestu.

Kopenhagen: Finale 59. natjecanja za pjesmu Eurovizije | Foto: Jorg Carstensen/DPA

Rasmussen s pjesmom 'Higher Ground' 2018. završili su na devetom mjestu, a Leonora 2019. završila je na 12. mjestu s pjesmom 'Love is Forever'. Natjecanje je 2020. otkazano zbog pandemije Covid-19, a Danska se nije uspjela plasirati u finale od 2021. pa do 2023. godine. Ove godine predstavlja ih Saba s pjesmom 'Sand'.

Inače, Zsa Zsa je odustala od Dore dan prije nego što su bile objavljene pjesme, a priliku je dobio Baby Lasagna. Trenutačno našem predstavniku šanse rastu iz sata u sat!

Malmo: Baby Lasagna na probi uoči prve polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL