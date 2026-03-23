Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO je i ovog tjedna donio bogatu ponudu hit filmova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite što gledati sljedeće, provjerite našu listu najgledanijih naslova s detaljnim opisima i ocjenama.

1. The Order, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 91%

Ovaj napeti triler prati iskusnog FBI agenta koji ulazi u smrtonosnu igru mačke i miša s karizmatičnim domaćim teroristom, odlučnim srušiti američku vladu. U glavnim ulogama briljiraju Jude Law i Nicholas Hoult, a film je režirao Justin Kurzel. (SAD, 2024., Triler, Terorizam)

2. Sinners, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 97%

Blizanci pokušavaju pobjeći od svoje prošlosti i započeti novi život u rodnom gradu, ali ih dočekuje još veće zlo. Glavne uloge tumače Michael B. Jordan i Hailee Steinfeld, a režiju potpisuje Ryan Coogler. (SAD, 2025., Horor, Vampiri)

3. One Battle After Another, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 94%

Bivši revolucionar Bob živi paranoično izvan društva sa svojom kćeri Willom. Kada njegova stara nemeza ponovno izađe na vidjelo i Willa nestane, Bob kreće u očajničku potragu, suočavajući se s posljedicama vlastite prošlosti. U glavnim ulogama Leonardo DiCaprio i Sean Penn. (SAD, 2025., Krimi-komedija)

4. Weapons, IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 93%

Misteriozni nestanak djece iz jednog razreda uzdrma malu zajednicu, a svi se pitaju tko ili što stoji iza toga. Julia Garner i Josh Brolin predvode glumačku postavu. (SAD, 2025., Psihološki horor)

5. Mr. Deeds, IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 22%

Komična priča o vlasniku pizzerije iz malog grada koji nasljeđuje 40 milijardi dolara i seli u veliki grad, gdje ga čekaju brojni prevaranti. Adam Sandler i Winona Ryder u glavnim ulogama. (SAD, 2002., Komedija)

6. Caught Stealing, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 84%

Bivši bejzbolaš Hank Thompson upada u kriminalni svijet New Yorka 90-ih i bori se za opstanak. U glavnim ulogama Austin Butler i Regina King. (SAD, 2025., Krimi, Gangsteri)

7. Anger Management, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 42%

Nakon nesporazuma u avionu, Dave Buznik mora pohađati tečaj kontrole bijesa kod ekscentričnog terapeuta Buddyja Rydella. Adam Sandler i Jack Nicholson garantiraju smijeh. (SAD, 2003., Komedija)

8. The Grinch, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%

Animirani klasik o Grinchu koji pokušava ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Glasove posuđuju Benedict Cumberbatch i Pharrell Williams. (SAD, 2018., Animacija, Božić)

9. You're Cordially Invited, IMDB: 5.5

Dvije obitelji slučajno rezerviraju isto mjesto za vjenčanje, što dovodi do niza komičnih nesporazuma. Reese Witherspoon i Will Ferrell predvode glumačku ekipu. (SAD, 2025., Komedija)

10. Click, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 34%

Michael Newman, prezaposleni otac, dobiva čarobni daljinski upravljač kojim može preskakati dosadne dijelove života, što dovodi do urnebesnih i emotivnih posljedica. Adam Sandler i Kate Beckinsale u glavnim ulogama. (SAD, 2006., Komedija, Obiteljski)