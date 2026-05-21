Ovo je top 10 filmova na HBO-u

Ljubitelji filmova ponovno imaju pune ruke posla – HBO Max i ovoga tjedna donosi niz naslova koji dominiraju trending listama u Hrvatskoj. Od napetih trilera i akcijskih spektakala do emotivnih drama i nezaobilaznih klasika, izbor je dovoljno raznolik za svaki filmski ukus.

U nastavku donosimo pregled najpopularnijih naslova koje gledatelji trenutno najviše biraju za filmski maraton.

1. A Working Man, IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 47%

Ovaj napeti akcijski triler prati Levona Cadea, bivšeg pripadnika specijalnih postrojbi, koji pokušava živjeti mirnim životom radeći na gradilištu. Kada nestane kći njegovog šefa, Levon kreće u opasnu potragu koja ga uvlači u svijet korupcije i trgovine ljudima. U glavnim ulogama briljiraju Jason Statham i Michael Peña, dok režiju potpisuje David Ayer. (SAD, 2025., Akcija)

2. Materialists, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 77%

Romantična komedija o mladoj i ambicioznoj njujorškoj provodadžijici koja se nađe rastrgana između savršenog partnera i svog nesavršenog bivšeg. U glavnim ulogama Dakota Johnson, Chris Evans i Pedro Pascal. (SAD, 2025., Romantična komedija)

3. Wuthering Heights, IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 57%

Strastvena i burna ljubavna priča smještena na vjetrovite jorkširske močvare, prati destruktivni odnos između Heathcliffa i Catherine Earnshaw. U glavnim ulogama Margot Robbie i Jacob Elordi. (SAD, 2026., Romantična drama)

4. Anaconda, IMDB: 6.0

Skupina prijatelja u krizi srednjih godina odlazi u prašumu kako bi snimila remake omiljenog filma iz mladosti, ali se ubrzo suočavaju s opasnostima divljine, golemim zmijama i kriminalcima. Glumačku postavu predvode Jack Black i Paul Rudd. (SAD, 2025., Avantura)

5. Another Simple Favor, IMDB: 5.3, Rotten Tomatoes: 58%

Stephanie i Emily ponovno se susreću na glamuroznom vjenčanju na Capriju, gdje ih čekaju ubojstvo i izdaja. U glavnim ulogama Anna Kendrick i Blake Lively. (SAD, 2025., Komedija, Triler)

6. G20, IMDB: 5.1, Rotten Tomatoes: 55%

Nakon što teroristi zauzmu G20 summit, predsjednica Danielle Sutton koristi sve svoje vještine kako bi spasila obitelj i svjetske lidere. Glavnu ulogu tumači Viola Davis. (SAD, 2025., Akcija, Triler)

7. Kung Fu Panda 4, IMDB: 6.7

Po se sprema postati duhovni vođa Doline mira i trenira novog ratnika, dok se suočava s prijetnjom kameleona koji priziva negativce iz prošlosti. Glasove posuđuju Jack Black, Awkwafina i Angelina Jolie. (SAD, 2024., Animirani)

8. The Body, IMDB: 6.0

Napeti talijanski triler o bogatoj poduzetnici čije tijelo misteriozno nestaje iz mrtvačnice, a njezin suprug postaje glavni osumnjičeni. (Italija, 2024., Triler)

9. We're the Millers, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 49%

Kultna komedija o dileru koji okuplja lažnu obitelj kako bi prokrijumčario veliku količinu marihuane iz Meksika u SAD. U glavnim ulogama Jason Sudeikis i Jennifer Aniston. (SAD, 2013., Komedija)

10. Just Go with It, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 19%

Plastični kirurg zamoli svoju asistenticu da se pretvara da mu je supruga kako bi prikrio laž pred mlađom djevojkom. Sve se zakomplicira kad svi zajedno otputuju na Havaje. U glavnim ulogama Adam Sandler i Jennifer Aniston. (SAD, 2011., Romantična komedija)

*uz korištenje AI-ja