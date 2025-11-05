Obavijesti

Show

Komentari 0
ZA BINGEANJE

Ovo je top 10 serija na Apple TV+ koje se najviše gledaju u Hrvatskoj i diljem cijelog svijeta

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ovo je top 10 serija na Apple TV+ koje se najviše gledaju u Hrvatskoj i diljem cijelog svijeta
Foto: YouTube

Saznajte koje su serije najpopularnije na Apple TV+ ovog tjedna, globalno i u Hrvatskoj. Donosimo vam detaljne opise i ocjene za svaki hit naslov!

Apple TV+ nastavlja osvajati gledatelje diljem svijeta i u Hrvatskoj svojom raznovrsnom ponudom serija. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 serija na Apple TV+ diljem svijeta:


1. The Last Frontier

IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 41%

 Kriminalistička serija o maršalu koji štiti udaljeni gradić na Aljasci nakon pada zatvorskog aviona i bijega opasnih zatvorenika. (SAD, 2025., Krimi, Drama)



2. Slow Horses

IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 97%

 Napeta špijunska serija o disfunkcionalnom MI5 timu i njihovom osebujnom šefu Jacksonu Lambu (Gary Oldman). (UK, 2022., Drama, Špijuni)



3. Down Cemetery Road

 IMDB: 7.1

Triler o nestanku djeteta nakon eksplozije kuće i otkrivanju vojne zavjere u mirnim predgrađima Oxforda. U glavnim ulogama Emma Thompson i Ruth Wilson. (SAD, 2025., Triler, Nestanak)



4. The Morning Show

IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 64%

Pogled iza kulisa jutarnjeg TV programa kroz živote novinara i urednika. U glavnim ulogama Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. (SAD, 2019., Drama, Novinari)



5. Invasion

 IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 41%

Znanstvenofantastična serija o invaziji vanzemaljaca viđena iz perspektive pet običnih ljudi diljem svijeta. (SAD, 2021., SF, Invazija)



6. Ted Lasso

IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 72%

 Omiljena komedija o američkom treneru koji preuzima engleski nogometni klub bez prethodnog iskustva. (SAD, 2020., Komedija, Nogomet)

7. Loot

 IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 81%

 Komedija o milijarderki koja nakon razvoda pokušava pronaći smisao kroz filantropiju i izgradnju novog života. U glavnoj ulozi Maya Rudolph. (SAD, 2022., Komedija, Razvod)



8. Foundation

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 71%

 Epska SF saga o skupini izgnanika koji pokušavaju spasiti čovječanstvo i obnoviti civilizaciju nakon pada Galaktičkog Carstva. (SAD, 2021., SF, Drama)

9. Severance

IMDB: 8.7, Rotten Tomatoes: 95%

Psihološki triler o zaposlenicima čije su uspomene podijeljene na poslovni i privatni život, a misterij se produbljuje kad se pojavi tajanstvena kolegica. (SAD, 2022., Drama, Psihološki)



10. Chief of War

IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 93%

Povijesna serija o ujedinjenju Havajskih otoka i borbi protiv kolonizacije, s Jasonom Momoom u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Povijest, Daleki istok)

Ako tražite inspiraciju za bingeanje serija, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda
UPEČATLJIVA KANDIDATKINJA

Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Valentina Kordić je gledateljima poznata po dvostrukom sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine, kad je pronašla ljubav i ubrzo se i udala za farmera Vatroslava Tijana, kojeg je tad odabrala te mu rodila kćer i sina. Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala te je sad sretno slobodna
Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh
MISS UNIVERSE

Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh

Lijepa Laura Gnjatović nije osvojila samo srca domaćeg žirija, već i obožavatelja ovog prestižnog natjecanja u ljepoti diljem svijeta. Svi su zapanjeni njenom pojavom i nastupom
FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura

U utorak navečer u Zadru je održano 4. izdanje modne revije pod nazivom ModernA. Na reviji je bila i Maja Šuput u pratnji 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza, a sve je budnim okom pratila i Laura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025