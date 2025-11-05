Ovo je top 10 serija na Apple TV+ koje se najviše gledaju u Hrvatskoj i diljem cijelog svijeta

Apple TV+ nastavlja osvajati gledatelje diljem svijeta i u Hrvatskoj svojom raznovrsnom ponudom serija. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 serija na Apple TV+ diljem svijeta:



1. The Last Frontier

IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 41%

Kriminalistička serija o maršalu koji štiti udaljeni gradić na Aljasci nakon pada zatvorskog aviona i bijega opasnih zatvorenika. (SAD, 2025., Krimi, Drama)





2. Slow Horses

IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 97%

Napeta špijunska serija o disfunkcionalnom MI5 timu i njihovom osebujnom šefu Jacksonu Lambu (Gary Oldman). (UK, 2022., Drama, Špijuni)





3. Down Cemetery Road

IMDB: 7.1

Triler o nestanku djeteta nakon eksplozije kuće i otkrivanju vojne zavjere u mirnim predgrađima Oxforda. U glavnim ulogama Emma Thompson i Ruth Wilson. (SAD, 2025., Triler, Nestanak)





4. The Morning Show

IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 64%

Pogled iza kulisa jutarnjeg TV programa kroz živote novinara i urednika. U glavnim ulogama Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. (SAD, 2019., Drama, Novinari)





5. Invasion

IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 41%

Znanstvenofantastična serija o invaziji vanzemaljaca viđena iz perspektive pet običnih ljudi diljem svijeta. (SAD, 2021., SF, Invazija)





6. Ted Lasso

IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 72%

Omiljena komedija o američkom treneru koji preuzima engleski nogometni klub bez prethodnog iskustva. (SAD, 2020., Komedija, Nogomet)



7. Loot

IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 81%

Komedija o milijarderki koja nakon razvoda pokušava pronaći smisao kroz filantropiju i izgradnju novog života. U glavnoj ulozi Maya Rudolph. (SAD, 2022., Komedija, Razvod)





8. Foundation

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 71%

Epska SF saga o skupini izgnanika koji pokušavaju spasiti čovječanstvo i obnoviti civilizaciju nakon pada Galaktičkog Carstva. (SAD, 2021., SF, Drama)



9. Severance

IMDB: 8.7, Rotten Tomatoes: 95%

Psihološki triler o zaposlenicima čije su uspomene podijeljene na poslovni i privatni život, a misterij se produbljuje kad se pojavi tajanstvena kolegica. (SAD, 2022., Drama, Psihološki)





10. Chief of War

IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 93%

Povijesna serija o ujedinjenju Havajskih otoka i borbi protiv kolonizacije, s Jasonom Momoom u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Povijest, Daleki istok)

Ako tražite inspiraciju za bingeanje serija, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?