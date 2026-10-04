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OVOG TJEDNA U HRVATSKOJ

Ovo je top 10 serija na Disney+

Piše 24sata,
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Ovo je top 10 serija na Disney+
Foto: PROMO
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Saznajte koje su najpopularnije serije na Disney+ u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam detaljan pregled top 10 najgledanijih naslova, s opisima i zanimljivostima koje ne smijete propustiti

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Disney+ je i ovog tjedna oduševio hrvatsku publiku raznolikom ponudom serija. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 serija na Disney+ u Hrvatskoj:

1. FX's American Horror Story Official Podcast (Talk show, SAD, 2026.)
Službeni podcast hit serije American Horror Story vodi vas iza kulisa najnovije, 13. sezone. Očekuju vas analize, teorije i ekskluzivne priče iz svijeta horora.

2. Loki (Superherojski, SAD, 2021.)
Loki, bog nestašluka, nakon događaja iz Avengers: Endgamea, suočava se s Tajnom vremenskom agencijom i mora birati između brisanja iz postojanja ili spašavanja vremenskog toka od još veće prijetnje. Prepuna obrata i Marvelovog šarma.

3. Bluey Compilations (Animirani, Australija, 2026.)
Najmlađi gledatelji uživaju u novim avanturama Bluey, energične psićke koja kroz igru uči važne životne lekcije i okuplja cijelu obitelj pred ekranom.

4. Ice Age: Scrat Tales (Animirani, SAD, 2022.)
Kratke, urnebesne epizode prate Scrata i njegovog nestašnog sina dok zajedno pokušavaju doći do dragocjenog žira. Savršeno za brzu dozu smijeha!

5. Welcome to the Family: The Murder of Dan Markel (Dokumentarna, SAD, 2026.)
Šokantna istinita priča o ubojstvu poznatog profesora prava, obiteljskim tajnama i zamršenoj mreži sumnjivaca. Ekskluzivni intervjui i detaljan prikaz slučaja koji je godinama intrigirao Ameriku.

6. Furious (Kriminalistička, SAD, 2026.)
Agentica FBI-a Alice Black lovi misterioznu i proračunatu serijsku ubojicu. Kako im se putevi isprepliću, granica između dobra i zla postaje sve mutnija. Napeta kriminalistička serija koja vas neće pustiti do posljednje minute.

BINDŽAJ I STRIMAJ Pogledali smo seriju 'Furious': Kad žrtva postane lovac. Jako dobra i ponekad mučna serija!
Pogledali smo seriju 'Furious': Kad žrtva postane lovac. Jako dobra i ponekad mučna serija!

7. High Potential (Kriminalistička, SAD, 2024.)
Morgan, samohrana majka s iznimnim detektivskim sposobnostima, udružuje snage s iskusnim detektivom u rješavanju najzamršenijih zločina. Serija koja spaja humor, napetost i toplinu.

8. City of Blood (Horor, Njemačka, 2026.)
Berlin budućnosti podijeljen je između bogatih pod kupolom i siromašnih izvan nje. Dvije sestre otkrivaju da vampiri žele preuzeti vlast, a krv postaje nova valuta. Mračna i uzbudljiva horor serija iz srca Europe.

9. Chilean Mine Rescue: Race Against Time (Dokumentarna, SAD, 2026.)
Nakon rudarske nesreće u Čileu, 33 rudara ostaju zarobljeni pod zemljom. Serija prati dramatičnu utrku s vremenom za njihovo spašavanje i borbu za preživljavanje u ekstremnim uvjetima.

10. Desperate Housewives (Drama, SAD, 2004.)
Kultna dramska serija prati živote, tajne i skandale stanovnica Wisteria Lane, uz duhovite i cinične komentare pokojne Mary Alice Young. Serija koja je obilježila televizijsku povijest.

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