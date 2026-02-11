Ovo je top 10 serija na HBO-u

HBO Max je i ovog tjedna privukao pažnju hrvatske publike s raznolikom ponudom serija. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova u Hrvatskoj – pogledajte što se gleda i što ne smijete propustiti!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. A Knight of the Seven Kingdoms, IMDB: 8.4

Nova serija iz svijeta Igre prijestolja smještena u doba Targaryena donosi epske sudbine, opasne avanture i nezaboravne likove. Peter Claffey i Dexter Sol Ansell predvode glumačku ekipu. (SAD, 2026., Fantazija)

2. The Pitt, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%

Medicinska drama o timu liječnika u preopterećenom hitnom prijemu bolnice u Pittsburghu. Noah Wyle i Tracy Ifeachor u glavnim ulogama. (SAD, 2025., Drama)

3. Heated Rivalry, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 98%

Dva suparnička hokejaša suočavaju se s neočekivanim osjećajima, što im komplicira karijeru i osobni život. Serija donosi napetu dramu i snažnu LGBT reprezentaciju. (Kanada, 2025., Drama)

4. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon ozljede mozga, dr. Amy Larsen zaboravlja posljednjih osam godina života i mora se ponovno povezati s kćeri i kolegama. U glavnoj ulozi Molly Parker. (SAD, 2025., Drama)

5. Industry, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 86%

Mladi diplomanti bore se za mjesto u vrhunskoj londonskoj investicijskoj banci, gdje se granice između prijatelja i neprijatelja lako brišu. (UK, 2020., Drama, Biznis)

6. Gerta Schnirch

Dvodijelna drama o mladoj ženi iz miješane češko-njemačke obitelji koja preživljava ratne strahote i izgnanstvo, u potrazi za normalnim životom. (Češka, 2026., Drama, Drugi svjetski rat)

7. A Knight In The Making

Dokumentarna serija koja donosi pogled iza kulisa stvaranja serije "A Knight of the Seven Kingdoms". (SAD, 2026., Dokumentarac)

8. 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, IMDB: 6.7

Reality show o parovima koji se prvi put susreću uživo i pokušavaju započeti zajednički život. (SAD, 2017., Reality, Odnosi)

9. The Wonderfully Weird World of Gumball, IMDB: 8.6, Rotten Tomatoes: 100%

Animirana serija o neobičnoj svakodnevici obitelji Watterson u Elmoreu, s puno humora i fantastičnih avantura. (UK, 2025., Animacija)

10. Primal, IMDB: 8.7

Animirana serija za odrasle o prijateljstvu između pračovjeka i dinosaura u surovom prapovijesnom svijetu. (SAD, 2019., Animacija)

