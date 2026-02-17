Ovo je top 10 serija na HBO-u

HBO Max ovog tjedna donosi pregršt uzbudljivih serija koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za bingeanje serija, provjerite našu tjednu top listu najgledanijih naslova.

Top 10 serija na HBO Maxu u Hrvatskoj:

1. The Pitt, IMDB: 8.9/10, Rotten Tomatoes: 97%

Medicinska drama smještena u pretrpani hitni odjel bolnice u Pittsburghu. Tim liječnika i sestara radi danonoćno kako bi spasili živote u izazovnim uvjetima. Noah Wyle predvodi impresivnu glumačku ekipu. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)

2. A Knight of the Seven Kingdoms, IMDB: 8.4/10

Fantastična serija smještena u doba kada Targaryeni još vladaju Westerosom. Pratimo sudbine i opasne avanture neobičnih prijatelja u svijetu zmajeva i prijestolja. (SAD, 2026., Fantazija, Zmajevi)

3. Heated Rivalry, IMDB: 8.9/10, Rotten Tomatoes: 98%

Dvoje suparničkih hokejaša razvija neočekivane osjećaje jedno prema drugome, što komplicira njihove karijere i privatne živote. Emotivna i napeta LGBT drama iz Kanade. (Kanada, 2025., Drama, LGBT)

4. Doc, IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon ozljede mozga, dr. Amy Larsen gubi osam godina sjećanja i mora se ponovno povezati s kćeri i kolegama, dok nastavlja liječiti pacijente. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)

5. Neighbors

Dokumentarna serija o apsurdnim, dramatičnim i često urnebesnim sukobima među susjedima diljem Amerike. Prikazuje stvarne priče i karaktere koji će vas iznenaditi. (SAD, 2026., Dokumentarna, Društvo)

6. Industry, IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 86%

Mladi diplomci bore se za stalno zaposlenje u prestižnoj londonskoj investicijskoj banci, gdje su granice između posla, prijateljstva i ljubavi često zamagljene. (UK, 2020., Drama, Biznis)

7. We Own This City, IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 93%

Istinita kriminalistička drama o usponu i padu jedinice za traganje oružja u policiji Baltimorea te korupciji koja je uništila grad. (SAD, 2022., Krimi, Drama)

8. The Wonderfully Weird World of Gumball, IMDB: 8.6/10, Rotten Tomatoes: 100%

Nova sezona animirane serije prati Gumballa i njegovu obitelj u još bizarnijim, smješnijim i nepredvidivim avanturama u Elmoreu. (UK, 2025., Animirani, Za djecu)

9. 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, IMDB: 6.7/10

Reality show o parovima koji se prvi put susreću uživo nakon online veze, pokušavajući započeti zajednički život. (SAD, 2017., Reality, Odnosi)

10. Gerta Schnirch

Povijesna drama o Gerti, ženi iz mješovite češko-njemačke obitelji u Brnu, čiji život obilježavaju ratne tragedije, gubitak i potraga za novim početkom. Prikazuje osobnu perspektivu turbulentne povijesti 20. stoljeća. (Češka, 2026., Drama, Drugi svjetski rat)