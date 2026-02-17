Obavijesti

Show

Komentari 1
IDEALNO ZA 'BINGE'

Ovo je top 10 serija na HBO-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je top 10 serija na HBO-u
2
Foto: PROMO

Otkrijte koje su serije najgledaniji na HBO Maxu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan pregled top 10 serija, uključujući ocjene i zanimljive opise – pronađite svoj novi favorit.

Admiral

HBO Max ovog tjedna donosi pregršt uzbudljivih serija koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za bingeanje serija, provjerite našu tjednu top listu najgledanijih naslova.

Top 10 serija na HBO Maxu u Hrvatskoj:

1. The Pitt, IMDB: 8.9/10, Rotten Tomatoes: 97%

Medicinska drama smještena u pretrpani hitni odjel bolnice u Pittsburghu. Tim liječnika i sestara radi danonoćno kako bi spasili živote u izazovnim uvjetima. Noah Wyle predvodi impresivnu glumačku ekipu. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)

2. A Knight of the Seven Kingdoms, IMDB: 8.4/10

Fantastična serija smještena u doba kada Targaryeni još vladaju Westerosom. Pratimo sudbine i opasne avanture neobičnih prijatelja u svijetu zmajeva i prijestolja. (SAD, 2026., Fantazija, Zmajevi)

3. Heated Rivalry, IMDB: 8.9/10, Rotten Tomatoes: 98%

Dvoje suparničkih hokejaša razvija neočekivane osjećaje jedno prema drugome, što komplicira njihove karijere i privatne živote. Emotivna i napeta LGBT drama iz Kanade. (Kanada, 2025., Drama, LGBT)

4. Doc, IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon ozljede mozga, dr. Amy Larsen gubi osam godina sjećanja i mora se ponovno povezati s kćeri i kolegama, dok nastavlja liječiti pacijente. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)

Foto: IMDB

5. Neighbors

Dokumentarna serija o apsurdnim, dramatičnim i često urnebesnim sukobima među susjedima diljem Amerike. Prikazuje stvarne priče i karaktere koji će vas iznenaditi. (SAD, 2026., Dokumentarna, Društvo)

6. Industry, IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 86%

Mladi diplomci bore se za stalno zaposlenje u prestižnoj londonskoj investicijskoj banci, gdje su granice između posla, prijateljstva i ljubavi često zamagljene. (UK, 2020., Drama, Biznis)

7. We Own This City, IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 93%

Istinita kriminalistička drama o usponu i padu jedinice za traganje oružja u policiji Baltimorea te korupciji koja je uništila grad. (SAD, 2022., Krimi, Drama)

8. The Wonderfully Weird World of Gumball, IMDB: 8.6/10, Rotten Tomatoes: 100%

Nova sezona animirane serije prati Gumballa i njegovu obitelj u još bizarnijim, smješnijim i nepredvidivim avanturama u Elmoreu. (UK, 2025., Animirani, Za djecu)

Foto: IMDB

9. 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, IMDB: 6.7/10

Reality show o parovima koji se prvi put susreću uživo nakon online veze, pokušavajući započeti zajednički život. (SAD, 2017., Reality, Odnosi)

10. Gerta Schnirch

Povijesna drama o Gerti, ženi iz mješovite češko-njemačke obitelji u Brnu, čiji život obilježavaju ratne tragedije, gubitak i potraga za novim početkom. Prikazuje osobnu perspektivu turbulentne povijesti 20. stoljeća. (Češka, 2026., Drama, Drugi svjetski rat)

GAMING REMAKE Izašla nova God of War igra za PS5: Stiže i remake prve serije
Izašla nova God of War igra za PS5: Stiže i remake prve serije

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pobjeda Lelekica uzburkala je regiju: 'Presedan u Hrvatskoj'
NIŽU SE REAKCIJE

Pobjeda Lelekica uzburkala je regiju: 'Presedan u Hrvatskoj'

Nedugo nakon pobjede grupe Lelek, srpski portal Blic.rs objavio je na društvenim mrežama komentar koji je privukao pažnju: 'Presedan u Hrvatskoj, Srpkinja i njezin muž odnijeli pobjedu na 'Dori'!'
Velika promjena u seriji Divlje pčele večeras! Evo što će biti...
STIŽE 'NOVI' MARKO VUKAS

Velika promjena u seriji Divlje pčele večeras! Evo što će biti...

Marin Klišmanić utjelovio je Marka Vukasa, a gledatelji će ga u prvoj velikoj televizijskoj ulozi moći pratiti od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.
FOTO Domenica pokazala guzu i otkrila vruće plesne pokrete
ZAGOLICALA MAŠTU

FOTO Domenica pokazala guzu i otkrila vruće plesne pokrete

Popularna pjevačica Domenica Žuvela ponovno je aktivna na glazbenoj sceni, a svoje je obožavatelje obradovala najavom nove pjesme. U intrigantnoj objavi na svom Instagramu, otkrila je isječke sa snimanja spota, najavljujući singl "Pinokio" koji izlazi 17. veljače.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026