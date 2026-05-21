Ovo je top 10 serija na HBO-u

HBO i ovog tjedna donosi serije koje su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Od napetih kriminalističkih priča i vrhunskih drama do spektakularnih fantasy naslova i hit komedija, lista najgledanijih serija nudi ponešto za svaki ukus. U nastavku donosimo top 10 naslova koje publika trenutno najviše bingea na HBO-u!

1. Euphoria, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%

Ova hvaljena drama prati skupinu srednjoškolaca dok se suočavaju s ljubavlju, prijateljstvom, drogom, traumama i društvenim mrežama. Glavnu ulogu tumači Zendaya. (SAD, 2019., Drama)

2. From, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%

Misteriozna horor serija o gradu iz kojeg nitko ne može pobjeći, a stanovnici se bore za preživljavanje protiv noćnih čudovišta. (SAD, 2022., Horor)

3. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon što joj ozljeda mozga izbriše posljednjih osam godina života, doktorica Amy Larsen mora se ponovno povezati s kćeri i prijateljima te nastaviti karijeru liječnice. (SAD, 2025., Drama)

4. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Humoristična serija o mladom bračnom paru koji se suočava s izazovima roditeljstva i života u Teksasu. (SAD, 2024., Komedija)

5. Rooster, IMDB: 7.2

Na sveučilišnom kampusu, autor pokušava izgraditi odnos sa svojom kćeri, što dovodi do niza komičnih i emotivnih situacija. U glavnoj ulozi Steve Carell. (SAD, 2026., Komedija)

6. Hacks, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 100%

Mračna komedija o mentorstvu između legendarne komičarke iz Las Vegasa i mlade autorice. Jean Smart u glavnoj ulozi. (SAD, 2021., Komedija)

7. Half Man, IMDB: 7.0

Nakon što se Ruben pojavi na Niallovom vjenčanju, eksplozija nasilja vraća nas kroz njihovu zajedničku prošlost. (UK, 2026., Drama)

8. The Miniature Wife, IMDB: 6.1

Bračni par mora preispitati svoj odnos nakon što nesreća smanji Lindy na svega 15 centimetara visine. (SAD, 2026., Dramedija)

9. The Other Bennet Sister, IMDB: 8.3

Mary Bennet, često zanemarena, odlučuje uzeti sudbinu u svoje ruke u ovoj duhovitoj i toploj adaptaciji klasične priče. (UK, 2026., Drama)

10. Gang War: Bandidos

Dokumentarna serija o danskom motociklističkom klubu Bandidos i pokušajima da se trajno zabrani njihovo djelovanje. (Danska, 2026., Dokumentarac)

*uz korištenje AI-ja