Ovo je top 10 serija na Netflixu

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za serijski maraton, ovo je prava lista za vas! Provjerite koje su serije Hrvati najviše gledali od 16. do 22. lipnja 2026.

Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. I Will Find You, IMDB: 7.4/10

Nepravedno osuđen za ubojstvo vlastitog sina, otac kreće u očajničku potragu kad sazna da je dječak možda još živ. Napeta drama s emotivnim preokretima i snažnim glumačkim izvedbama. (SAD, 2026., Drama)

2. Oasis, IMDB: 5.1/10

Luksuzno odmaralište za najbogatije pretvara se u mjesto kriminalne istrage kad policija istražuje misteriozni nestanak. Svi su sumnjivci i nitko ne smije otići dok se ne pronađe krivac. (Španjolska, 2026., Krimić)

3. The Witness, IMDB: 6.5/10

Priča o partneru Rachel Nickell koji pokušava zaštititi svog dvogodišnjeg sina – jedinog svjedoka njezina ubojstva – dok policija vodi problematičnu istragu. (UK, 2026., Drama)

4. Salish & Jordan Matter, IMDB: 2.4/10

Reality show koji prati otac-kćer duo Jordana i Salish kroz razne izazove i zabavne, obiteljske trenutke. (SAD, 2026., Reality, Obiteljski)

5. The Polygamist, IMDB: 5.7/10

Joyce, zvijezda društvenih mreža, suočava se s emocionalnim slomom nakon što otkrije muževu nevjeru i njegove brojne ljubavne afere. (Južna Afrika, 2026., Drama)

6. Michael Jackson: The Verdict, IMDB: 4.7/10

Dokumentarna serija koja kroz svjedočanstva sudionika u sudnici detaljno analizira suđenje Michaelu Jacksonu i njegovu složenu ostavštinu. (SAD, 2026., Dokumentarni, Glazba)

7. Sweet Magnolias, IMDB: 7.3/10, Rotten Tomatoes: 79%

Tri najbolje prijateljice iz malog južnjačkog grada međusobno si pomažu kroz životne izazove – ljubav, obitelj i karijeru. Topla i inspirativna serija o prijateljstvu. (SAD, 2020., Drama)

8. America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders, IMDB: 6.9/10

Pratite cijelu sezonu navijačica Dallas Cowboysa – od audicija i treninga do završetka NFL sezone. (SAD, 2024., Dokumentarni, Sport)

9. Outlast: The Jungle, IMDB: 6.8/10

Šesnaest natjecatelja na udaljenom tropskom otoku bori se za preživljavanje i milijun dolara, suočavajući se s prirodnim izazovima i međuljudskim odnosima. (SAD, 2026., Reality, Preživljavanje)

10. Teach You a Lesson, IMDB: 8.6/10

Kada disciplina u školama nestane, dolaze nekonvencionalni inspektori s oštrim i neobičnim lekcijama. Jaka korejska serija o obrazovanju i društvu. (J. Koreja, 2026., Akcija)

Koji je vaš favorit s popisa? Pišite nam u komentarima i podijelite što ste gledali ovog tjedna!

*uz korištenje AI-ja

