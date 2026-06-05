Ovo je top 9 filmova na HBO-u

HBO i ovog tjedna donosi raznovrsnu ponudu hit filmova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za večernje opuštanje, ovo su naslovi koje ne smijete propustiti!

1. A Working Man, IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 47%

Ovaj napeti akcijski triler prati Levona Cadea (Jason Statham), bivšeg pripadnika specijalnih jedinica koji pokušava živjeti mirnim životom radeći na gradilištu. No, kad kći njegovog šefa biva oteta od strane trgovaca ljudima, Levon kreće u opasnu potragu koja otkriva korupciju veću nego što je mogao zamisliti. Redatelj: David Ayer. (SAD, 2025., Akcija)

2. Materialists, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 77%

Romantična komedija o mladoj i ambicioznoj njujorškoj posrednici za spojeve (Dakota Johnson) koja se nalazi u ljubavnom trokutu između savršenog partnera i bivšeg dečka. Uz nju glume Chris Evans i Pedro Pascal, a režira Celine Song. (SAD, 2025., Romantična komedija)

3. Penguins of Madagascar, IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 74%

Omiljeni pingvini Skipper, Kowalski, Rico i Private udružuju se s tajnom organizacijom The North Wind kako bi zaustavili zlog Dr. Octaviusa Brinea u njegovom planu uništenja svijeta. Glasove posuđuju Tom McGrath i Benedict Cumberbatch. (SAD, 2014., Animacija)

4. The Bride!, IMDB: 5.7

Frankenstein u 1930-ima u Chicagu traži znanstvenika koji će mu stvoriti životnu družicu. No, uskrsnuće mlade žene dovodi do nepredviđenih posljedica. U glavnim ulogama Jessie Buckley i Christian Bale, režija Maggie Gyllenhaal. (SAD, 2026., Horor)

5. Love and Other Drugs, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 49%

Jake Gyllenhaal i Anne Hathaway u dirljivoj romantičnoj drami o slobodoumnoj Maggie i šarmantnom Jamieju čija ih veza iznenadi i promijeni zauvijek. (SAD, 2010., Drama)

6. Joe Baby, IMDB: 4.0

Privatni detektiv Joe Baby istražuje nestanak novca, ali svi tragovi vode do misteriozne smrti Heatherinog oca. U glavnim ulogama Dichen Lachman i Ron Perlman. (SAD, 2024., Akcija)

7. Anaconda, IMDB: 6.0

Skupina prijatelja odlazi u prašumu kako bi rekreirali svoj omiljeni film iz mladosti, ali ubrzo se suočavaju s opasnim zmijama i kriminalcima. U glavnim ulogama Jack Black, Paul Rudd i Ice Cube. (SAD, 2025., Avantura)

8. Just Go with It, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 19%

Plastični kirurg (Adam Sandler) zamoli svoju asistenticu (Jennifer Aniston) da se pretvara da mu je bivša supruga kako bi prikrio laž pred mladom učiteljicom. Komedija puna zabune i smijeha. (SAD, 2011., Romantična komedija)

9. Drive-Away Dolls, IMDB: 6.1, Rotten Tomatoes: 69%

Jamie i Marian odluče krenuti na spontano putovanje, ali se ubrzo nađu na meti nespretnih kriminalaca. U glavnim ulogama Margaret Qualley i Geraldine Viswanathan, režija Ethan Coen. (SAD, 2024., Komedija)