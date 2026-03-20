Ovo je zadnja objava Chucka Norrisa: 'Ja ne starim, prelazim na višu razinu. Zahvalan sam!'

Svega nekoliko dana prije svoje smrti, legendarni glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris proslavio je svoj 86. rođendan, a tada je objavio i video na svojim društvenim mrežama. Norris je energično trenirao na snimci, a zatim se i obratio svojim obožavateljima te poručio: 'Ja ne starim. Prelazim na višu razinu'.

Chuck Norris, macho zvijezda serije 'Walker, teksaški rendžer', umro je u 86. godini života

Uz video je napisao: 'Danas imam 86 godina! Ova zaigrana akcija na sunčani dan me čini mlađim. Zahvalan sam na svakoj godini, dobrom zdravlju i šansi da mogu i dalje raditi ono što volim. Hvala što ste najbolji obožavatelji na svijetu. Vaša podrška kroz godine mi znači više nego što možete zamisliti'.

Glumac se proslavio ulogama u filmovima poput 'Na zmajevom putu' te u seriji 'Walker, teksaški rendžer'. Također je bio jako popularan i kao lik u vicevima, u kojem je prikazivan kao nepobjediva, nadljudska sila.

Obitelj je shrvana

U četvrtak se pojavila vijest da je Norris hospitaliziran na Havajima. Iako su prvi izvještaji govorili da je stabilno i dobro raspoložen, njegovo se stanje pogoršalo.

Obitelj je u priopćenju navela da je 'preminuo u miru, okružen svojim najbližima'.

- Svijet ga je poznavao kao majstora borilačkih vještina, glumca i simbola snage. Za nas, on je bio posvećen suprug, voljeni otac i djed, nevjerojatan brat i srce naše obitelji. Živio je svoj život ispunjen vjerom, smislom, i posvećenošću ljudima koje je volio. Kroz svoj posao, disciplinu i nježnost, inspirirao je milijune diljem svijeta i utjecao na toliko života - poručili su u objavi na društvenim mrežama.

- Naša su srca slomljena, ali smo duboko zahvalni za život koji je živio i nezaboravne uspomene koje smo proživjeli s njime. Ljubav i podrška obožavatelja diljem svijeta mu je puno značila i naša je obitelj jako zahvalna na tome. Za njega, niste bili samo njegovi obožavatelji, već i njegovi prijatelji - stoji u objavi.

- Znamo da ste čuli o njegovoj hospitalizaciji i jako smo zahvalni na svim molitvama i podršci koju ste poslali u njegovom smjeru. Dok tugujemo, ljubazno molimo za privatnost. Hvala što ste ga voljeli s nama - poručila je njegova obitelj.