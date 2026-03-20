Obavijesti

Show

Komentari 1
ENERGIČNO TRENIRAO

Ovo je zadnja objava Chucka Norrisa: 'Ja ne starim, prelazim na višu razinu. Zahvalan sam!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: instagram

Prije svega 10 dana je Chuck Norris proslavio 86. rođendan. Povodom toga je na društvenim mrežama objavio video na kojem je pokazao da je u dobroj formi

Svega nekoliko dana prije svoje smrti, legendarni glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris proslavio je svoj 86. rođendan, a tada je objavio i video na svojim društvenim mrežama. Norris je energično trenirao na snimci, a zatim se i obratio svojim obožavateljima te poručio: 'Ja ne starim. Prelazim na višu razinu'. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Chuck Norris, macho zvijezda serije 'Walker, teksaški rendžer', umro je u 86. godini života 02:35
Chuck Norris, macho zvijezda serije 'Walker, teksaški rendžer', umro je u 86. godini života

Uz video je napisao: 'Danas imam 86 godina! Ova zaigrana akcija na sunčani dan me čini mlađim. Zahvalan sam na svakoj godini, dobrom zdravlju i šansi da mogu i dalje raditi ono što volim. Hvala što ste najbolji obožavatelji na svijetu. Vaša podrška kroz godine mi znači više nego što možete zamisliti'. 

Glumac se proslavio ulogama u filmovima poput 'Na zmajevom putu' te u seriji 'Walker, teksaški rendžer'. Također je bio jako popularan i kao lik u vicevima, u kojem je prikazivan kao nepobjediva, nadljudska sila. 

Obitelj je shrvana 

U četvrtak se pojavila vijest da je Norris hospitaliziran na Havajima. Iako su prvi izvještaji govorili da je stabilno i dobro raspoložen, njegovo se stanje pogoršalo. 

Obitelj je u priopćenju navela da je 'preminuo u miru, okružen svojim najbližima'. 

ODLAZAK LEGENDE FOTO Walker, Delta Force, Na zmajevom putu: Ovo su uloge po kojima ćemo pamtiti Chucka
- Svijet ga je poznavao kao majstora borilačkih vještina, glumca i simbola snage. Za nas, on je bio posvećen suprug, voljeni otac i djed, nevjerojatan brat i srce naše obitelji. Živio je svoj život ispunjen vjerom, smislom, i posvećenošću ljudima koje je volio. Kroz svoj posao, disciplinu i nježnost, inspirirao je milijune diljem svijeta i utjecao na toliko života - poručili su u objavi na društvenim mrežama. 

LEGENDARNI ENVER IDRIZI Hrvatski borac jedini je čovjek koji je prebio Chuck Norrisa. I to dvaput: 'Tad nije bio popularan'
- Naša su srca slomljena, ali smo duboko zahvalni za život koji je živio i nezaboravne uspomene koje smo proživjeli s njime. Ljubav i podrška obožavatelja diljem svijeta mu je puno značila i naša je obitelj jako zahvalna na tome. Za njega, niste bili samo njegovi obožavatelji, već i njegovi prijatelji - stoji u objavi. 

- Znamo da ste čuli o njegovoj hospitalizaciji i jako smo zahvalni na svim molitvama i podršci koju ste poslali u njegovom smjeru. Dok tugujemo, ljubazno molimo za privatnost. Hvala što ste ga voljeli s nama - poručila je njegova obitelj. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hrvatska bruji o Potjeri i ovom majstoru! Sam branio 22.000 eura, došla je zadnja sekunda...
NAPETA ZAVRŠNICA

Hrvatska bruji o Potjeri i ovom majstoru! Sam branio 22.000 eura, došla je zadnja sekunda...

Sjajna igra, impresivnih 22 tisuće eura i čak 16 točnih odgovora nisu bili dovoljni za konačnu pobjedu natjecatelja. Lovac je ipak bio sekundu brži
Sjećate se Romana Obilinovića Žorža? U Big Brotheru je ljubio Marinu, ovako sada izgleda
BIO JE I POBJEDNIK

Sjećate se Romana Obilinovića Žorža? U Big Brotheru je ljubio Marinu, ovako sada izgleda

Splićanin Romano prije 10 godina je pobijedio u reality showu. Tada je zaveo Marinu Raguž koja je bila i zaručena, ali je partnera prevarila pred kamerama. Više nisu zajedno, a Žorž je aktivan na društvenim mrežama
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog petka 20. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026