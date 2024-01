Ovo mu neće biti prvi nastup na Dori: Evo kako je Baby Lasagna zvučao 2019. na tom natjecanju

Marko Purišić (28), umjetničkog imena Baby Lasagna, na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije predstavit će se pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. Ovo mu neće biti prvi nastup na Dori. Natjecao se na njoj 2019., kad je s rock sastavom Manntra izveo pjesmu 'In the shadows'.

Osim uspjeha i iskustva koje je stjecao dok je bio u Manntri, Purišić je surađivao s domaćim zvijezdama kao što je Marin Jurić Čivro. Za njegovu je pjesmu 'Tamo' radio na glazbi, tekstu i aranžmanu uz Marka Matijevića Sekula.

Nizao je uspjehe i na njemačkome tržištu. U veljači prošle godine dobio je priznanje za album 'Ravenblack' grupe Mono Inc jer je album zauzeo prvo mjesto na ljestvici - OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS.

Purišić je dosad pod imenom Baby Lasagna objavio dvije pjesme: 'IG BOI' i 'Don‘t hate yourself, but don‘t love yourself too much'.

Foto: Screenshot Youtube

