Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO donosi pregršt uzbudljivih filmova i serija, a mi vam predstavljamo najgledanije naslove ovog tjedna u Hrvatskoj! Pogledajte što se najviše gleda i što ne smijete propustiti.

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. GOAT (IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 85%)

Ova animirana sportska komedija prati Willa, malog jarca s velikim snovima koji dobiva priliku života – igrati roarball, brzi, mješoviti, kontaktni sport kojim vladaju najbrži i najopasniji životinjski sportaši. Will mora dokazati da i "mali" mogu biti veliki igrači, a njegovi suigrači nisu oduševljeni novim članom. Glasove posuđuju Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Jenifer Lewis i David Harbour. (SAD, 2026., animirani, sport, obiteljski)

2. Heads of State (IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 68%)

Britanski premijer i američki predsjednik poznati su po svom javnom rivalstvu, ali kada postanu mete opasnog neprijatelja, prisiljeni su surađivati kako bi spasili svijet. U ovoj uzbudljivoj akcijskoj komediji glume John Cena, Idris Elba i Priyanka Chopra Jonas. (SAD, 2026., akcija, komedija)

3. The Accountant² (IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 75%)

Nastavak popularnog trilera prati računovođu Wolffa koji, nakon ubojstva starog poznanika, udružuje snage s otuđenim bratom kako bi razotkrili smrtonosnu zavjeru. U glavnim ulogama Ben Affleck i Jon Bernthal. (SAD, 2026., triler, akcija)

4. Lee Cronin's The Mummy (IMDB: 6.2)

Osam godina nakon nestanka kćeri, obitelj doživljava šok kada se ona vrati – ali njihovo veselje ubrzo se pretvara u noćnu moru. Novi horor Leeja Cronina s Jackom Reynorom i Laijom Costom. (SAD, 2026., horor, triler)

5. The Accountant (IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 52%)

Matematički genij radi kao forenzički računovođa za kriminalce, dok ga istovremeno progoni Ministarstvo financija. U glavnim ulogama Ben Affleck i Anna Kendrick. (SAD, 2016., triler, akcija)

6. Oh, Hi! (IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 64%)

Romantična komedija o Iris, koja je uvjerena da je Isaac njezin savršeni dečko, pa poduzima sve – pa i najluđe stvari – kako bi mu to dokazala. Glume Molly Gordon i Logan Lerman. (SAD, 2026., komedija, romansa)

7. A Quiet Place: Day One (IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 86%)

Preživljavanje u New Yorku postaje borba za život kad vanzemaljci koji love po zvuku napadnu grad. Lupita Nyong'o briljira u glavnoj ulozi. (SAD, 2026., horor, triler, SF)

8. Interstellar (IMDB: 8.7, Rotten Tomatoes: 72%)

Spektakularna SF avantura Christophera Nolana o skupini istraživača koji koriste crvotočinu za međuzvjezdano putovanje kako bi spasili čovječanstvo. Glume Matthew McConaughey, Anne Hathaway i Jessica Chastain. (SAD, 2014., SF, drama)

9. Inception (IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 87%)

Kultni triler Christophera Nolana o profesionalnom lopovu koji infiltrira snove drugih ljudi. Leonardo DiCaprio predvodi zvjezdanu ekipu. (SAD, 2010., SF, triler)

10. The Da Vinci Code (IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 25%)

Harvardski profesor i kriptografkinja pokušavaju razotkriti smrtonosnu zavjeru skrivenu u Da Vincijevim djelima nakon ubojstva kustosa Louvrea. Glume Tom Hanks i Audrey Tautou. (SAD, 2006., misterij, triler)

*uz korištenje AI-ja

